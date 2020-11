Moustafas Klartext: „Auch für uns steht viel auf dem Spiel“

Mannheim/Kairo.Man kann sich nur ungefähr vorstellen, wie es Hassan Moustafa geht, wie es in ihm aussieht und wie sehr ihm nicht nur die Corona-Krise zu schaffen macht, sondern auch deren Begleiterscheinungen. Die Handball-Weltmeisterschaft in seiner ägyptischen Heimat sollte sein großer Moment, die Krönung seiner nun schon 20-jährigen Regentschaft – vielleicht auch Herrschaft – an der Spitze des Weltverbandes IHF sein. Und jetzt das: Eine Pandemie legt den ganzen Globus lahm. An ausverkaufte Hallen, in denen sich der 76-Jährige den Menschenmassen präsentieren kann, ist nicht zu denken. Stattdessen geht es um die Frage, ob das Turnier vom 13. bis 31. Januar unter diesen Umständen überhaupt ausgetragen werden kann.

Besonders aus Deutschland kommen viele kritische Stimmen, was für Moustafa sogar nachvollziehbar ist. „Die deutsche Nationalmannschaft war in der misslichen Lage, dass Spieler nach einem internationalen Auswärtsspiel positiv auf COVID-19 getestet wurden. Es ist verständlich, dass man sich daraufhin Sorgen macht“, sagt der Ägypter im Gespräch mit dieser Redaktion und erinnert an die Länderspielwoche Anfang November. Damals traf die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in Düsseldorf auf Bosnien und trat in Estland an. Anschließend wurden die Spieler Johannes Bitter, Marian Michalczik, Juri Knorr und Finn Lemke positiv auf Corona getestet.

Laut Moustafa sei die damalige Situation allerdings nicht mit einer WM vergleichbar. „Man muss bedenken, dass die Weltmeisterschaft unter komplett anderen Bedingungen stattfinden wird. Wir können jedem versichern, dass alle erdenklichen Maßnahmen getroffen werden, um die Gesundheit einer jeden Person zu gewährleisten, die an der Weltmeisterschaft beteiligt ist“, sagt der Ägypter und räumt ein, dass der Weltverband mit dem Turnier durchaus unter Druck stehe: „Wir können uns keine Fehler leisten, denn auch für uns steht mit der Ausrichtung des Events viel auf dem Spiel.“ Sprich: Sollte irgendetwas schief gehen, sollten sich mehrere Spieler infizieren oder im schlimmsten Fall sogar das Turnier abgebrochen werden müssen, wäre der Imageschaden nicht nur gewaltig, sondern nahezu irreparabel.

Gewiss: Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es momentan nirgendwo. Und letztendlich, meint Moustafa, sei sich jeder der Situation bewusst und „muss für sich entscheiden, ob man nach Ägypten reist“. Dort habe man aber, wie der IHF-Boss betont, ein „detailliertes medizinisches Covid-19-Vorsorgekonzept erarbeitet. In diesem sind alle Aspekte der Weltmeisterschaft berücksichtigt, von der Anreise nach Ägypten bis hin zur Abreise in die Heimatländer.“

Die Umsetzung des Konzeptes werde nicht nur durch die IHF überwacht, sondern auch durch die Medizinische Kommission, das Organisationskomittee, die Regierung und nicht zuletzt die Weltgesundheitsorganisation. „Es wird alles aufgewartet, um die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten“, verspricht Moustafa und gewährt einen konkreten Einblick in einen kleinen Teil der angedachten Maßnahmen: „Die Spieler müssen direkt am Flughafen einen Antigentest machen, dem ein PCR-Test im Hotel folgt.“ So wolle man gleich von Anfang an sichergehen, dass kein Infektionsrisiko in der geplanten Blase besteht. Danach werde alle 72 Stunden getestet und „auch das Hotelpersonal wird Teil der Blase sein. Es wird kein externer Kontakt zugelassen.“

In der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA hatte dieses Blasen-Konzept im Sommer hervorragend funktioniert. In Disneyland in Florida spielte die Liga über mehrere Wochen ihren Champion aus. Doch ob sich das wiederholen lässt? Der langjährige Bundesliga-Coach Michael Roth, der gerade erst als Trainer der bahrainischen Nationalmannschaft zurückgetreten ist, ist skeptisch, wie er zuletzt im Interview mit dieser Redaktion anmerkte. Ein Grund für seinen Rückzug aus Bahrain waren seine Erfahrungen bei zwei Testspielen im WM-Gastgeberland.

„Der laxe Umgang der Ägypter mit dem Thema Corona hat mich dann doch überrascht“, sagte der 58-Jährige und äußerte Zweifel, dass die Weltmeisterschaft reibungslos verläuft: „32 Mannschaften treten bei einer WM an, alle Spieler, Trainer- und Betreuerstäbe sollen sich in dieser Blase bewegen. Ich persönlich kann mir nur schwer vorstellen, dass sich über fast drei Wochen niemand aus dieser Blase infiziert. Und dann reden wir davon, dass Handball eine Kontaktsportart ist und sich das Virus entsprechend einfacher verbreiten kann.“

Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, erwartet vom WM-Gastgeber eine Überarbeitung des bislang vorgelegten Hygienekonzeptes: „Das muss an einigen Stellen noch nachgebessert und auf den aktuellen Stand gebracht werden“, sagt er: „Da sind noch einige Fragen offen geblieben, zum Beispiel, was die Zulassung von Zuschauern betrifft.“

Die Ägypter hoffen noch auf einige Fans – um dem Präsidenten zumindest eine kleine Bühne zu bieten.

