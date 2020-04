Müller spürt eine große Zustimmung

Karlsruhe.Eine Woche ist es nun her, dass der Badische Handball-Verband die Abschlusstabellen der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison bekanntgegeben hat. Die Geschäftsführerin des BHV, Ramona Müller (Bild), hat seitdem mit zahlreichen Vereinsvertretern gesprochen. Die Resonanz auf die Entscheidung, auf Absteiger grundsätzliche zu verzichten und die Wertung durch eine Quotientenregelung vorzunehmen, sei auf nahezu einhellige Zustimmung gestoßen.

„Natürlich ist die Sicht auf die Dinge individuell. Manch ein Vereinsvertreter hätte sich die Wertung nach der Hinrunde gewünscht, andere eine Annullierung der gesamten Spielzeit. Doch der überwiegende Teil ist zufrieden“, erklärt Müller. Die Vereine sind in erster Linie froh, dass sie nun wissen, woran sie sind, dass die Abschlusstabellen vorliegen und die Planung für die nächste Runde anlaufen kann. Auch die SG Nußloch, die in der Frauen-Badenliga wegen der Quotientenregelung Platz eins und den Oberliga-Aufstieg an die HSG Mannheim abgeben musste, hat nach Kenntnisstand der Geschäftsführerin bisher keine Beschwerden geäußert oder gar einen Einspruch eingelegt.

Meldeschluss Mitte Mai

„Jetzt müssen wir den 15. Mai abwarten“, erläutert Müller. Auf dieses Datum wurde der Meldeschluss für die kommende Runde verschoben. „Bis dahin können die Vereine entscheiden, ob sie einen Aufstieg auch annehmen wollen. Dies kann ja beispielsweise aus finanziellen Gründen zur Disposition stehen“, so die BHV-Geschäftsführerin.

Ab Mitte Mai läuft die Planung für die nächste Saison auf Hochtouren, dann werden Spielpläne erstellt und das Terminraster mit Leben gefüllt. „Aktuell planen wir, dass die Runde im September beginnt. Aber im Arbeitskreis Spieltechnik gibt es natürlich Gedankenspiele, wie man auf mögliche Einschränkungen reagieren könnte“, erklärt Müller. Sollte aufgrund der Corona-Pandemie kein Start im Herbst möglich sein, wird ein Plan B nicht lange auf sich warten lassen.

Gedankenspiele wie im Pfälzischen Handball-Verband, wo über eine einfache Runde ohne Hin- und Rückspiele nachgedacht wird, haben auch die Spieltechniker des BHV auf dem Schirm. „Wir hoffen aber, dass wir im Herbst eine weitgehend normale Saison starten können“, ist Müller zuversichtlich. me (Bild: bhv)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.04.2020