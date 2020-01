Nächster Anlauf in Pforzheim

TVF-Trainer Marco Dubois lässt sich von Platz vier nicht blenden. © Pix

Mannheim.Neues Jahr, neues Glück – und vielleicht auch der erste Auswärtspunkt? Die Handballer des TV Friedrichsfeld starten von einem überraschend guten vierten Tabellenplatz aus am Sonntag (18 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei der SG Pforzheim/Eutingen II in die Rückrunde. Überraschend kommt Rang vier für das Team von Trainer Marco Dubois aus zweierlei Gründen: Zum einen waren solche Tabellengefilde vor der Runde nicht erwartet worden, zum anderen ist eine solch starke Platzierung ohne jeglichen Auswärtspunkt durchaus überraschend.

„Wir dürfen uns aber nicht blenden lassen“, unterstreicht der Trainer, der vor Weihnachten seinen Vertrag über die laufende Spielzeit hinaus verlängerte. „Die Liga ist extrem eng beisammen.“ Tatsächlich hat der TVF mit seinen 14:12 Punkten nur drei Zähler Vorsprung auf den Elften, die HSG St. Leon/Reilingen, und selbst auf Schlusslicht Leutershausen II (9:19), das an diesem Wochenende spielfrei ist, sind es gerade einmal fünf Punkte.

Umso wichtiger wäre es für die Friedrichsfelder, endlich auch einmal auswärts ein Bein auf den Boden zu bekommen, den 23:17-Hinspielsieg zu wiederholen und möglichst schon beim Vorletzten in Pforzheim die Punkte mitzunehmen. „Das wird aber alles andere als einfach. Wir müssen damit rechnen, dass die SG mit ihrer Bestbesetzung antritt, da deren Drittliga-Team bereits am Samstag spielt“, erklärt TVF-Sprecher Florian Kuhn, der die bisherige Auswärtsflaute aber auch nicht überbewerten will: „Wir machen uns da keinen Druck. Irgendwann wird der Knoten sicher platzen“, ist er überzeugt.

SGH gewinnt Turnier in Hemsbach

Punktgleich mit dem TV Friedrichsfeld belegt aktuell die SG Heddesheim Tabellenplatz fünf. Am Sonntag (18 Uhr) muss das Team von Trainer Martin Doll bei der HSG St. Leon/Rot ran und ebenso wie der TVF würde auch die SGH nur zu gerne mit einem Erfolg starten.

Um bestmöglich vorbereitet in die Rückrunde zu gehen, nahm Heddesheim in der Vorwoche am Gerhard-Trautmann-Turnier des TV Hemsbach teil und sicherte sich den Turniersieg. Jetzt soll zum Rückrundenstart der 27:20-Hinspielsieg gegen St. Leon/Reilingen wiederholt werden, auch wenn das auswärts eine harte Nuss werden wird.

Nachdem der TSV Amicitia Viernheim schon sein erstes Pflichtspiel des Jahres am vergangenen Wochenende absolvierte und beim TV Hardheim mit 30:34 verlor, fordert Trainer Christian Müller nun am Sonntag (16.30 Uhr) bei der TSG Plankstadt eine andere Einstellung. „Wenn wir so auftreten, wie gegen Hardheim, dann bekommen wir ein echtes Problem. Plankstadt ist eine gute Mannschaft, die keinesfalls zu unterschätzen ist", sagt der Coach der Viernheimer

