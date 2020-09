Nächster Brocken für SG Heddesheim

Heddesheim.Die weiteste Auswärtsfahrt der Saison nehmen am Sonntag die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim in Angriff: Die Mannschaft von Trainer Marcus Otterstätter muss um 15.30 Uhr bei der HG Königshofen/Sachsenflur im Taubertal ran. „Diese Fahrt ist für uns als Badenligist natürlich ungewohnt lang. Man muss abwarten, wie wir dann ins Spiel kommen“, erklärt der Trainer, der aber doch „guter Dinge“ ist: „Wir haben dort nichts zu verlieren und können locker aufspielen. Wir wissen danach auch, dass wir schon zwei unangenehme Spiele hinter uns haben“, erinnert Otterstätter an die 18:22-Niederlage gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen zum Rundenstart am vergangenen Wochenende.

Bei diesen spielstarken und mit einer offensiven Abwehr aufwartenden HG muss die HG Saase am Sonntag (15.30 Uhr) zur Saisonpremiere ran. Für Branko Dojcak, den neuen Coach der Bergsträßerinnen, beginnt eine Reise ins Ungewisse.

Dojcak schwört HG Saase ein

„Unsere Vorbereitung verlief alles andere als ideal. Wir hatten zwar Freundschaftsspiele gegen Verbandsligisten, die wir auch gewonnen haben, aber jedes Mal mit anderen Formationen“, sagt der Coach, der den dünnen Kader als „ganz großes Handicap“ ansieht. „Zufrieden kann ich mit dem aktuellen Stand nicht sein und ganz ehrlich: Ich hatte mir das etwas anders vorgestellt“, so Dojcak, der inzwischen aber viele Gespräche mit den Trainern der 1b und der A-Jugend sowie mit der Abteilungsleitung geführt hat: „Wir sind uns einig: In dieser Runde geht es darum, die Klasse zu halten und die HG als Einheit aufzubauen. Wir wollen mit gemeinsamen Trainingseinheiten starten und uns gegenseitig aushelfen. Das muss perspektivisch das Ziel sein“, sieht Dojcak im Unterbau „einige talentierte Spielerinnen, die es einzubauen gilt.“

Viernheim runderneuert

Auch der TSV Amicitia Viernheim startet am Samstag um 15.30 Uhr in die Runde und ist beim TV Dielheim am Ball. Für Trainerin Steffi Dietrich – deren Tochter Ellie mitten in der Vorbereitung zur Welt kam – ist ein Platz im vorderen Mittelfeld das Ziel. Dazu beitragen sollen gleich zehn Neuzugänge: Jule Paloj und Celine Marek kommen von der SG Heddesheim, Chiara Helfert und Annalena Mayer von der HG Saase.

Sechs Spielerinnen schlossen sich von der HSG Bergstraße den Südhessinnen an: Jessica Theodoridis, Janina Utech, Luisa Minich, Susanne Wolf, Meike Wegerle und Eva-Marie Gössel. In der Vorbereitung, die während Dietrichs Schwangerschaft von Vanessa Reinhard geleitet wurde, stand entsprechend die Integration der Neuen ganz oben. Abgeschlossen ist die Findungsphase noch nicht: Der TSV Amicitia wird noch ein paar Partien benötigen, um sich richtig einzuspielen. Punkte sollen aber auch in dieser Phase schon gesammelt werden. me

