Nationalteam mit EM-Test in Mannheim

Auf den Mannheimer Uwe Gensheimer wartet ein Heimspiel. © dpa

Mannheim.Die deutsche Handball-Nationalmannschaft kommt nach Mannheim: Am 4. Januar trifft das Team von Bundestrainer Christian Prokop in der SAP Arena auf Island. Das teilte der Deutsche Handball-Bund (DHB) mit. Die Partie beginnt voraussichtlich um 17.20 Uhr und ist kurz vor der Europameisterschaft in Norwegen, Schweden und Österreich ein wichtiger Prüfstein für den WM-Vierten. Zum Aufgebot der DHB-Auswahl dürften dann mit Lokalmatador Uwe Gensheimer, Patrick Groetzki, Steffen Fäth und Jannik Kohlbacher auch vier Spieler der Rhein-Neckar Löwen gehören.

„Wir freuen uns, dass wir mit unserer Männer-Nationalmannschaft nach dreieinhalb Jahren wieder in der SAP Arena zu Gast sein dürfen. Für die Fans in der Region und unser Team wird diese Partie im Vorfeld der Europameisterschaft ein Höhepunkt“, sagt der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober. Zuletzt spielte die deutsche Mannschaft am 8. Juni 2016 in Mannheim und verlor im Vorfeld der Olympischen Spiele gegen Russland (25:27).

„Island ist ein sehr guter Prüfstein. Die Mannheimer Fans werden uns viel Energie für das Turnier im Januar geben“, glaubt Bundestrainer Prokop, der am 9. Januar mit seiner Mannschaft gegen die Niederlande in die EM startet.

Info: Tickets ab Anfang September unter www.dhb.de/tickets

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019