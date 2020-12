Negativer Test beim Bundestrainer

Kolding.Handball-Bundestrainer Henk Groener befindet sich nach einem negativen Corona-Test auf dem Weg zur Europameisterschaft in Dänemark. Ob der 60-Jährige die deutschen Frauen im zweiten Gruppenspiel am Samstag (18.15 Uhr) gegen Norwegen betreuen kann, ist jedoch noch offen. Der Niederländer muss nach seiner Ankunft einen weiteren Test machen und sich in Isolation begeben. Liegt ein negatives Testergebnis rechtzeitig vor, darf Groener im zweiten EM-Spiel der DHB-Auswahl an der Seitenlinie stehen.

Der Start ins Turnier war dem deutschen Team auch ohne ihren Coach geglückt. Am Donnerstag hatte die von Co-Trainer Alexander Koke betreute Auswahl mit 22:19 gegen Rumänien gewonnen. Gegen Norwegen könnte bereits der Einzug in die Hauptrunde perfekt gemacht werden. dpa

