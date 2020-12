Neustart am 30. Januar wohl eher Wunschdenken

Mannheim.Der Handball-Sport im Amateurbereich ist im Winterschlaf und wird das auch noch einige Zeit so bleiben. Das Präsidium des Badischen Handball-Verbands (BHV) und der Vorstand von Handball-Baden-Württemberg haben zwar inzwischen beschlossen, die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison möglichst ab dem 30. Januar weiterzuführen – aber so recht daran glauben, will derzeit niemand.

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Ende Januar wieder Handball spielen können“, erklärt Siggi Oetzel, Trainer des Frauen-Oberligisten TSG Seckenheim. Dabei war Oetzel noch vor zwei Monaten einer der Übungsleiter, die immer wieder betonten, spielen zu wollen, wenn es die Infektionslage zulässt. Aber für den Neustart Ende Januar ist für ihn nicht nur die Infektionslage wichtig, vielmehr sieht er die fehlende Vorbereitung als zweites, elementares Problem an: „Selbst wenn bis dahin die Zahlen deutlich zurückgehen würden – woran ich nicht glaube – wäre es fahrlässig, so schnell wieder in die Saison einzusteigen.“ Oetzel warnt vor einer Häufung von Verletzungen, wenn zu schnell wieder der Spielbetrieb startet. „Wir sind aktuell in einer Pause, die länger ist, als zwischen zwei Spielzeiten. Und dann würden wir mit einer intensiven, mehrmonatigen Vorbereitung starten“, gibt Oetzel zu bedenken.

Trainingsrückstand bemerkbar

Schon vor dem Lockdown Anfang November waren die Seckenheimerinnen nicht so weit, wie sie in einem normalen Jahr zu diesem Zeitpunkt gewesen wären. „Schon da hatten wir Trainingsrückstand“, so der Übungsleiter. „Die Wochen, die jetzt fehlen, machen sich dann noch deutlicher bemerkbar.“

Als das BHV-Präsidium die Bekanntmachung veröffentlichte, Ende Januar wieder starten zu wollen – immer vorausgesetzt, dass es durch die Regierung keine weiteren Einschränkungen gibt – hatte Oetzel sich mit seiner Mannschaft besprochen. „Wir wollten bis 10. Januar individuell arbeiten und uns im Kraft- und Ausdauerbereich gut vorbereiten, um dann die restliche Zeit bis zum 30. Januar für das Ballgefühl nutzen zu können. Allerdings ohne zu wissen, ob dann überhaupt die Hallen zur Verfügung stehen und ob die Infektionslage es zulässt.“

Oetzel geht inzwischen soweit, dass er eine Annullierung des gesamten Jahres als beste Entscheidung ansieht: „Lasst uns doch einfach im Herbst vernünftig wieder beginnen“, so der TSG-Trainer, wohlwissend, dass diese Entscheidung alles andere als einfach zu treffen wäre. Doch solange die Runde nicht final abgesagt ist, wird er mit seiner Mannschaft so arbeiten, dass es jederzeit wieder losgehen kann. „Aktuell halten wir an unserem Plan fest, um für Ende Januar fit zu sein.“

Einfachrunde und Final Four

Dass inzwischen vom Verband eine Einfachrunde bestätigt wurde und im BHV die Auf- und Absteiger jeweils durch ein Final Four ermittelt werden sollen, zeigt, dass man gewillt ist, die Voraussetzungen für eine Fortsetzung zu schaffen und im Hintergrund kontinuierlich gearbeitet wird. Aber klar ist auch, dass allmählich die Zeit davonläuft, auch wenn inzwischen eine mögliche Verlängerung der Saison bis zum 30. Juni beschlossen wurde. me

