Groß-Rohrheim.Eine Mischung aus Ernüchterung, Jetzt-Erst-Recht-Reaktion und besonnener Analyse herrschte am Sonntagnachmittag bei den Handballern des TV Groß-Rohrheim. Der Landesliga-Aufsteiger geriet zur Premiere bei der HSG Hanau mit 28:40 (14:16) unter die Räder, hatte vor allem in der zweiten Hälfte nicht den Hauch einer Chance.

„Wir müssen dieses Spiel schon richtig einordnen“, forderte TVG-Trainer Sascha Holdefehr. Tatsächlich fehlten dem Aufsteiger wichtige Stammspieler: Sebastian Haas verdrehte sich im letzten Testspiel das Knie und konnte ebenso wenig mitwirken wie die beruflich verhinderten Felix Stumpf und Oliver Sziebert. Lukas Baumann fällt langfristig aus und Manuel Kohl laboriert immer noch an Knieproblemen.

„Dadurch hatten wir nicht die nötigen Alternativen, um gegen einen richtig guten Gegner über die gesamte Distanz mithalten zu können“, erklärte Holdefehr. Tatsächlich verfügt die Drittliga-Reserve HSG Hanau „über einen großen Kader richtig gut ausgebildeter Akteure“, so der TVG Coach: „Die trainieren teilweise vier-, fünfmal pro Woche. Die Mannschaft wird mit Jungs aufgefüllt, die in der A-Jugend-Bundesliga spielen. Das zeigt schon, welch gute Arbeit hier geleistet wird“, zollte Holdefehr dem Kontrahenten Respekt.

Ambitionierter Gegner

Aber damit kommt man auch schon zu einem durchaus positiven Aspekt des Saisonstarts des TVG: In der ersten Hälfte boten die Ried-Handballer dem letztjährigen Vize-Meister mit all seinen Qualitäten ordentlich Paroli. Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen und mit einer etwas besseren Chancenverwertung wäre Mitte der ersten Hälfte statt eines 9:9 auch eine knappe Führung für Groß-Rohrheim möglich gewesen. Bis zur Pause führte Hanau zwar mit 16:14, aber eine Entscheidung war noch nicht gefallen.

Im zweiten Abschnitt machte sich dann aber der breitere Kader der Gastgeber deutlich bemerkbar. Spätestens als Andreas Ochs in der 42. Minute seine dritte Zeitstrafe kassierte und damit Rot sah, waren die Alternativen ebenso erschöpft wie die Kräfte.

„Wir sind in der ersten Hälfte das Tempo Hanaus mitgegangen, aber das konnten wir angesichts unserer Ausfälle nicht durchhalten“, musste Holdefehr zugeben. „Der Gegner hat unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt und ich denke, das ist insgesamt der größte Unterschied zwischen der Bezirksoberliga und der Landesliga: Hier bekommen wir es mit Mannschaften zu tun, die ein Spiel auf hohem Niveau von Anfang bis Ende durchziehen können“, so der Trainer, der aber auch den Kopf nicht in den Sand stecken wollte. Ganz im Gegenteil: „Nach diesem Spiel weiß jeder von uns, wie es in der neuen Liga zugehen wird. Jetzt haben wir zwei Wochen Pause, ehe wir beim TV Gelnhausen ran müssen. Bis dahin werden wir ordentlich trainieren und dann mit einem sicherlich wieder etwas größeren Kader dort einen neuen Anlauf nehmen“, erklärte Holdefehr.

Spielfreies Wochenende

„Für uns ist es optimal, dass wir am nächsten Wochenende nicht spielen müssen, sondern trainieren können. Wir werden Vollgas geben und dann bestens vorbereitet das nächste Auswärtsspiel in Angriff nehmen“, strahlte der erfahrene Übungsleiter nach der deutlichen Zwölf-Tore-Niederlage und einer differenzierten Analyse Zuversicht aus.

TVG-Tore: Till Haas (7/1), Anthes (6), Ochs (6/1), Olf (5), Erlemann, Kautzmann, Ehlert, Fries (je 1). me

