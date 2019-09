Nur eine Schwachstelle bei TVL-Reserve

Lampertheim.Um ein Haar wäre der TV Lampertheim II in der vergangenen Runde in die Handball-Bezirksliga A aufgestiegen. Letztlich reichte es nicht zu Rang vier, der zum Aufstieg berechtigt hätte: Die Spargelstädter gingen als Sechste über die Ziellinie und werden damit auch in der neuen, am Sonntag um 15.30 Uhr mit dem Heimspiel gegen die SG Egelsbach II beginnende Saison, in der B-Liga an den Start.

„Ob ein Aufstieg als Vierter wirklich sinnvoll gewesen wäre, bezweifle ich etwas. Auch in dieser Saison wird unser Ziel in dieser ausgeglichenen Liga erstmal sein, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen“, erklärt Trainer Stefan Diesterweg. 20 Zähler hält er für das Minimum, um auf der sicheren Seite zu sein. „Wenn wir die erreicht haben, können wir etwas nach oben blicken. Natürlich wäre es top, wenn wir besser abschneiden würden, als vergangene Spielzeit“, so der 45-jährige Coach.

Mit der Vorbereitung und den sieben Testspielen war Diesterweg „absolut zufrieden“ und seinen Kader hält er auch wieder für gut besetzt: „Wir haben sowohl die Qualität als auch die Quantität.“ In der vergangenen Runde hat er sage und schreibe 36 Spieler eingesetzt. So viele sollten es nicht unbedingt wieder werden.

Starke eigene Jugend

„Das ist nun einmal das Los einer zweiten Mannschaft. Bei uns treffen sich Routiniers und Jugendspieler und welche, die in der Ersten nicht allzu viele Spielanteile haben. Aber gerade mit Blick auf die vielen aus der A-Jugend gekommenen Jungs, ist das hier schon eine reizvolle Aufgabe“, freut sich Diesterweg. Als einzige Schwachstelle sieht er derzeit die Torhüterposition an. Es zwar vier Keeper auf dem Papier, aber derzeit fest dabei ist nur Dimitri Wildt, der in die Reserve wechselte, um mehr Zeit für seinen Trainerjob bei den Frauen der TG Laudenbach zu haben.

„Glücklicherweise kann er bis auf vier Spiele immer bei uns mitmachen. Wenn er nicht dabei ist, hat sich schon Tobias Zielonka bereiterklärt, einzuspringen. In wieweit die Keeper aus der Jugend zur Verfügung stehen, muss man abwarten“, erklärt Diesterweg. Los geht es für den TVL II am Sonntag mit einer Partie gegen einen „großen Unbekannten“, so der Coach. Mit der SG Egelsbach stellt sich der C-Liga-Aufsteiger in der Jahn-Halle vor.

„Da habe ich leider noch überhaupt keine Infos. Eventuell spielen dort aber Akteure aus der Oberliga-A-Jugend der HSG Langen, womit schon viel Qualität im Kader wäre. Wir müssen einfach abwarten und uns auf unsere Leistung konzentrieren“, würde Diesterweg gern mit einem Sieg starten. me

