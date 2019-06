Nur Löwen-Reserve in der Süd-Staffel

Mannheim.Der Deutsche Handball-Bund (DHB) hat die Staffeleinteilung für die 3. Liga vorgenommen. Die SG Leutershausen, der TV Germania Großsachsen, die SG Nußloch und die HG Oftersheim/Schwetzingen wurden allesamt nicht der Süd-Gruppe zugeteilt, sondern müssen in der Staffel Mitte erneut weite Reisen in den Osten Deutschlands auf sich nehmen. So geht es nach Dresden und Leipzig. Mit dem TV Großwallstadt ist auch ein prominenter Traditionsverein aus Bayern dabei, außerdem gibt es viele Duelle mit hessischen Clubs. Die zweite Mannschaft des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen wurde der Süd-Gruppe zugeordnet. mast

