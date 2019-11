Ohne Harz, mit Verstand

Mannheim.Beim Derby der Handball-Badenliga am Samstagabend zwischen dem TV Friedrichsfeld und der SG Heddesheim treffen auch zweier Trainer aufeinander, die lange zusammen gespielt haben und noch immer freundschaftlich verbunden sind: Friedrichsfelds Coach Marco Dubois spielte zehn Jahre bei der SGH und dabei auch mit dem aktuellen Heddesheimer Trainer Martin Doll. „Natürlich ist das immer etwas Besonderes, wenn man auf ehemalige Mitspieler trifft. Bei Heddesheim ist ja auch noch Martin Geiger dabei, mit dem ich ebenfalls lange gespielt habe“, macht Dubois deutlich.

Allzu hoch aufhängen möchte der TVF-Übungsleiter die Rivalität zwischen Friedrichsfeld und Heddesheim nicht: „Es ist ein Heimspiel für uns gegen einen sehr starken Gegner. Wir wollen alles probieren, um zu Hause wieder Punkte zu holen“, so Dubois, wohlwissend, dass sein Team in dieser Saison bislang nur zu Hause erfolgreich war, auswärts jedoch noch kein Bein auf den Boden bekommen hat.

SGH in der Favoritenrolle

Heddesheims Sportlicher Leiter Thomas Schmid kennt natürlich die Heimstärke der Friedrichsfelder: „Es ist für jeden Gegner schwer, in der Lilli-Gräber-Halle ohne Harz zu spielen“, meint Schmid mit Blick auf das Klebemittelverbot. „Aber damit dürfen wir uns nicht beschäftigen, sondern müssen es einfach als gegeben annehmen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen“, erklärt der Sportliche Leiter.

„Ohne Harz kann man halt nicht aus zehn Metern werfen, sondern es gilt, auf die Schnittstellen der Deckung zu ziehen. Je näher man vor dem Tor ist, umso leichter wird es“, kennt Schmid Lösungsansätze.

Dubois ist ebenfalls überzeugt davon, dass sein alter Kumpel Doll seine Mannschaft entsprechend einzustellen weiß: „Wir haben früher schon gemeinsam in der Lilli-Gräber-Halle gegen Friedrichsfeld gespielt. Er weiß, wie man das hier machen muss.“ Insgesamt sieht Dubois die Gäste trotz einiger Verletzungssorgen als Top-Team an: „Die, die für Heddesheim auf der Platte stehen, sind top fit. Sie gehen ein extrem hohes Tempo und da müssen wir mitgehen. Wir haben eine volle Bank, können entsprechend durchwechseln und müssen versuchen, aus einer stabilen Deckung auch Gas zu geben“, so der TVF-Trainer.

Mit 8:8 Punkten ist Friedrichsfeld bislang ebenso im Soll, wie die Heddesheimer mit 10:6 Zählern. „Natürlich hätten wir gerne noch den einen oder anderen Punkt mehr gehabt, aber angesichts unserer vielen Ausfälle ist das in Ordnung. Nach unserem wichtigen 29:24-Sieg gegen Wiesloch fahren wir ohne den ganz großen Druck nach Friedrichsfeld“, erklärt Schmid. Wichtig könnte werden, dass Martin Geiger wieder fit ist: Der Kreisläufer hat gegen Wiesloch bereits sein Comeback gegeben, stand ein paar Minuten auf der Platte und ist nun bereit für längere Einsatzzeiten: „Er ist für uns in Angriff und vor allem in der Abwehr enorm wichtig“, so Schmid.

Ein ausgeglichenes Punktekonto will sich der TSV Amicitia Viernheim mit einem Sieg am Samstag (19 Uhr) beim Tabellennachbarn TSG Wiesloch verschaffen. Beide Mannschaften stehen mit sechs Pluspunkten Seite an Seite auf Platz neun (Viernheim) und zehn. Dabei spricht die Tendenz für die Südhessen: Das Team von Trainer Christian Müller hat seine jüngsten beiden Spiele gewonnen, während Wiesloch bereits dreimal in Folge verloren hat. me

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.11.2019