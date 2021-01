Operation am offenen Herzen

Neuss.Mit Verzweiflung konnte Alfred Gislason noch nie etwas anfangen. Der erfahrene und erfolgsverwöhnte Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist stets positiv gestimmt, er sucht immer nach Lösungen. Wenn ein Berufsoptimist wie er aber eingesteht, dass die erste Trainingseinheit zur offensiven Abwehrvariante „nicht gerade perfekt“ lief, kann man sich ungefähr denken, was das in seiner Welt bedeutet. Der Isländer dürfte sich zumindest für einen kurzen Augenblick gefragt haben, wie er die immensen Personalprobleme in der Kürze der Zeit bis zum ersten WM-Spiel der deutschen Mannschaft am 15. Januar gegen Uruguay beheben soll.

Mit Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek, Finn Lemke, Steffen Weinhold, Jannik Kohlbacher, Tim Suton, Franz Semper, Sebastian Heymann und Fabian Wiede stehen gleich neun Spieler nicht zur Verfügung. „Natürlich habe ich mir das anders gewünscht“, sagte Gislason am Montag in Neuss, wo ihn die zweite Trainingseinheit dann aber ein wenig beruhigte: „Mein Gefühl nach dem Training war besser als vorher.“ Auf dem Programm stand erneut die Abwehrarbeit, diesmal die defensivere 6:0-Variante.

Die Basis fehlt

Der Bundestrainer weiß, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit immer mit einer funktionierenden Deckung steigt. Das gilt für jede Mannschaft auf der Welt, für die Deutschen aber ganz besonders. Der Europameister von 2016 hat seit Jahren Probleme im Positionsangriff, er braucht Ballgewinne und einfache Tore durch ein schnelles Umschaltspiel. Doch genau das wird nun bei der WM schwierig, denn den Deutschen wurde die Basis genommen: Mit Pekeler und Wiencek fehlt der Mittelblock, das Herzstück der Mannschaft.

Gerade erst gewann der THW Kiel nicht mit, sondern wegen dieses Duos die Champions League. Die zwei Kreisläufer verrichteten beim Finalturnier in Köln einmal mehr ihre Jobs mit einer Aufmerksamkeit, als verrate ihnen gerade jemand die Lottozahlen des nächsten Wochenendes. Eine gute Deckung ist eben nicht immer gleichbedeutend mit Härte, sondern auch mit Intelligenz. Pekeler und Wiencek vereinen beides, was sie zu Unersetzbaren im Abwehrzentrum macht, wo nicht nur Spiele, sondern Titel entschieden werden. Siehe Kiel.

Entsprechend groß können die Auswirkungen bei Veränderungen in diesem sensiblen Defensiv-Gebilde sein. Denn steht das Bollwerk, gibt das Sicherheit und Selbstvertrauen. Das Wissen, wenige Gegentore zu kassieren, nimmt den Druck, stets selbst treffen zu müssen.

Nun aber ist Gislason zu einer Operation am offenen Herzen gezwungen. Er muss es sogar austauschen, also transplantieren. Und schon in den beiden WM-Härtetests, den EM-Qualifikationsspielen gegen Österreich am Mittwoch in Graz und am Sonntag in Köln, wird es zumindest erste Indizien geben, wie erfolgreich der Eingriff verläuft.

Das neue Duo im Mittelblock heißt Johannes Golla und Sebastian Firnhaber. „Das hat im Training richtig gut funktioniert“, freute sich Gislason, was beim Isländer übrigens auch schon etwas heißt. Denn der 61-Jährige ist zwar ein geborener Daueroptimist, verteilt aber wirklich nie ein vorschnelles Lob. Golla und Firnhaber müssen also tatsächlich einen recht positiven Eindruck hinterlassen und sich keinesfalls so präsentiert haben, als hätten sie sich zum ersten Mal zufällig getroffen und beschlossen, ein wenig Handball zu spielen.

Aber: Der Flensburger und der Erlangener werden nicht alles alleine erledigen können. Auch dieses Duo braucht Pausen – und da wird es schon komplizierter. „Gleichzeitig können wir nicht auf beide Spieler verzichten. Es geht darum, die Jungs phasenweise zu ersetzen“, sagte Gislason, der mehrere Varianten ausprobierte. Christian Dissinger, Fabian Böhm, Marian Michalczik und Paul Drux – sie alle durften mal ran, weshalb die Einheiten im Trainingslager in Neuss mit Überstunden verbunden sind. Die Mannschaft verbringt sehr viel Zeit in der Halle, wissbegierig saugt sie die Ideen ihres Trainers wie ein Schwamm auf. Und genau das bereitet Gislason trotz der widrigen Umstände viel Freude.

„Ich bin sehr zufrieden, wie die Mannschaft mitzieht“, sagte der Bundestrainer, der noch nicht über Ziele reden will, wofür es ja wirklich gute Gründe gibt. Der ehemalige Erfolgscoach des THW Kiel muss sich selbst erst einmal einen Überblick verschaffen, was in diesem Kader steckt, was möglich und was eher unrealistisch auf dieser komplizierten Mission ist: „Ich glaube trotz der Absagen an diese Mannschaft. Wir haben die Möglichkeit, Deutschland richtig gut zu vertreten.“ Nach dem ersten Training hätte er das vermutlich nicht gedacht.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 05.01.2021