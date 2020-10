Pause bis zum Ende des Jahres

Bergstraße.Viele Handball-Vereine in der Region wünschten sich von Seiten des Hessischen Handball-Verbands (HHV) in Zeiten von Corona vor allem eines: klare Ansagen. Zu diesen hat sich nun das Präsidium des Landesverbands durchgerungen. Nachdem der Spielbetrieb letzte Woche bis zum 8. November ausgesetzt wurde, ist heute die Pause bis zum 31. Dezember verlängert worden.

„Die Entscheidung basiert auf den gestrigen Beschlüssen von Bundesregierung und Ministerpräsidenten“, erklärt der HHV-Präsident Gunter Eckart. Dass die Handballer sogar über die Vorgaben des von Bund und Ländern hinausgehen, die nur bis Ende November den Amateursport verbieten, liegt auch an der Vorlaufzeit, die Sportler benötigen. Da bis Ende November auch nicht trainiert werden darf, wurde ein direkter Wiedereinstieg in den Spielbetrieb für die verbleibenden drei Wochen bis Weihnachten als nicht sinnvoll erachtet. Nach der Pause wäre auch das Verletzungsrisiko signifikant höher, als mit etwas Vorlauf. „Wir streben an, den Spielbetrieb nach den Weihnachtsferien mit Beginn der Rückrunde wieder aufzunehmen“, erklärt Eckart, der eine endgültige Entscheidung dazu im Präsidium im Dezember treffen möchte.

Betroffen von der Unterbrechung aller Spielklassen im gesamten Verbandsgebiet ist auch das Auswahlwesen des Verbands und der Bezirke. Nicht betroffen sind hingegen Spiele in den 1. und 2. Bundesligen der Männer und Frauen, der 3. Ligen sowie den Jugend-Bundesligen. Diese Ligen finden unter Federführung eigenständiger Verbände und des Deutschen Handball-Bunds (DHB) statt und unterliegen nicht dem Landesverband.

Mit der nun getroffenen Entscheidung folgt der Hessische Handball-Verband auch dem Nachbarn aus Baden, der am Dienstag die Entscheidung traf, den Spielbetrieb ebenfalls bis Ende des Jahres auszusetzen. Allerdings fanden dort bereits zahlreiche Spiele seit dem 19. September statt, während die meisten hessischen Teams noch immer auf ihr erstes Pflichtspiel seit März warten. me

