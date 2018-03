Prokop: „Ich werde keinen zwingen“

Anzeige

„Ich weiß von Spielern, die sich negativ geäußert haben – nicht offiziell, aber das zeigt: Es stimmt einfach hinten und vorne nicht zwischen Prokop und dem Team“, schreibt der 44-Jährige in seiner Kolumne für „Sport1“. Das sieht zumindest der DHB anders. Zwar hatte sich das Präsidium am Montag nicht einstimmig und nur äußerst knapp für Prokop ausgesprochen. Größere Differenzen zwischen dem Coach und seiner Mannschaft dementierte der Verband aber.

Prokop habe nach der desolaten EM in Kroatien Fehler eingeräumt und Besserung gelobt, sagte DHB-Boss Andreas Michelmann. „Mit Sicherheit war die Kommunikation mit- und untereinander nicht optimal“, gab Prokop zu. „Ich habe die Mannschaft während der EM zu wenig abgeholt und in wichtige Entscheidungen zu selten mit einbezogen.“

Wie einige Spieler reagieren, bleibt nun abzuwarten. Erstaunlich ist, dass bei der wichtigen Abstimmung am Montag in einem Flughafenhotel in Hannover zwei der insgesamt zehn Präsidiumsmitglieder gefehlt hatten. Das Votum fiel anschließend knapp für Prokop aus. Damit war auch ein Rücktritt von DHB-Vize Bob Hanning kein Thema mehr. Der 50-Jährige hatte sein Schicksal zuvor an das von Prokop geknüpft. Dann hätten die Handballer wenige Monate vor der WM vor einem personellen Neustart im sportlichen Bereich gestanden – was einige Präsidiumsmitglieder sicher auch in ihrer Entscheidungsfindung beeinflusste. Jedenfalls scheint für einige in der Verbandsspitze auch nach dem brisanten Gipfeltreffen längst nicht alles geklärt.

DHB-Präsidiumsmitglied Uwe Schwenker will in Kürze ein persönliches Telefonat mit dem Bundestrainer führen: „Es hat schon ein Gespräch gegeben, aber es bleiben noch ein paar Fragen“, sagte der Bundesliga-Chef.

Schwenker hatte im Präsidium die Meinung der 18 Bundesligisten eingebracht, die mehrheitlich offenbar große Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer geäußert haben. „Es gab einige, die sich für seinen Verbleib ausgesprochen haben und einige, die sich dagegen ausgesprochen haben“, sagte Geschäftsführer Bohmann.

