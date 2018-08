Prokop setzt auf Kiel

Anzeige

Die Löwen visieren auch in der nächsten Spielzeit die Spitzengruppe der Liga an. „Wir wollen unter die ersten Drei“, sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch: „Wenn es uns gelingt, alle Neuen einzubauen, können wir in jedem Wettbewerb eine große Rolle spielen.“

In der vergangenen Saison waren die Mannheimer Vizemeister und Pokalsieger geworden. Der THW schloss die Runde nur als Tabellenfünfter ab.

