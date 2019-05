Proteste gegen AfD-Kandidatur

Stuttgart.Das Präsidium des Deutschen Handballbundes (DHB) wird sich auf seiner Sitzung am Montag in Stuttgart mit der AfD-Kandidatur des sächsischen Verbandschefs Uwe Vetterlein beschäftigen. Vetterlein, der auch Mitglied im DHB-Präsidium ist, wird bei dem Treffen nicht anwesend sein. Er tritt bei der sächsischen Kommunalwahl für die AfD an. Laut Informationen der „Leipziger Volkszeitung“ will der Leipziger Bezirk des Handball-Verbandes Sachsen (HVS) nicht mehr mit Vetterlein zusammenarbeiten. Das offene Bekenntnis Vetterleins zu den „nationalistischen, diskriminierenden und antidemokratischen Positionen und die Nutzung der populistischen Phrasen“ der AfD sei mit dem Amt des HVS-Präsidenten nicht vereinbar. dpa

