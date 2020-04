Quotientenregel sorgt für Jubel bei HSG

Mannheim.Nun ist es doch auf einmal ganz schnell gegangen: Die Handball-Saison 2019/20 ist auch im Bereich des Badischen Handball-Verbands (BHV) beendet. Nachdem der Deutsche Handball-Bund (DHB) vergangene Woche eine Empfehlung aussprach, entschied das Präsidium des BHC gemeinsam mit den beiden anderen Landesverbänden in Baden-Württemberg, die Spielrunde als offiziell beendet anzusehen. „Mit dieser Entscheidung sind alle weiteren Spiele in den Oberligen und den Spielklassen der drei Verbände abgesetzt“, erklärt der Vize-Präsident Spieltechnik, Harry Sauer. BHV-Präsident Peter Knapp ist froh, „dass in Baden-Württemberg eine einheitliche Entscheidung gefunden wurde“ und hofft, dass diese von den anderen Landesverbänden angenommen wird.

Die Wertung der Saison ist zwar noch nicht final entschieden, aber die Empfehlung des DHB, auf Absteiger zu verzichten und nur Aufstiege durchzuführen, war schon im Vorfeld aus dem Bereich des Badischen Verbandes laut geworden. „Wir hatten uns in einer Arbeitsgruppe schon frühzeitig mit verschiedenen Wertungsmöglichkeiten auseinandergesetzt. Dass der DHB-Bundesrat nun über das Quotienten-Schema für ganz Deutschland abstimmt, erfüllt mich mit gewissem Stolz“, so Sauer, mit Blick auf die Wertung im Aufstiegskampf, bei der die erspielten Punkte durch die absolvierten Spiele dividiert wird.

Abschlusstabellen bis 30. April

Final abgestimmt wird darüber erst durch den Bundesrat als höchstem Gremium, das per Umlaufverfahren bis Mittwoch Rechtssicherheit herstellen soll. Bis spätestens 30. April sollen dann die offiziellen Abschlusstabellen vorliegen und die Bekanntgabe erfolgen, wer in der kommenden Saison in welcher Liga spielt.

Ein Nutznießer der nun vorgeschlagenen Entscheidung könnte die HSG Mannheim in der Frauen-Badenliga sein. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs war das Team von Trainer Siggi Oetzel Tabellenzweiter hinter der SG Nußloch, hatte allerdings ein Spiel weniger absolviert. Wenn nun die Quotientenregel eintritt, würden die Seckenheimerinnen mit einem Wert von 1,71 an Nußloch (1,66) vorbeiziehen und damit den direkten Wiederaufstieg realisieren. „Mit dieser Reglung kann ich mich natürlich sehr gut anfreunden. Darüber hatten wir intern auch schon in den vergangenen Wochen gesprochen und ich halte dies für fair“, erklärte Oetzel.

Auch Verantwortliche, die nicht direkt von der Entscheidung betroffen sind, halten sie für „absolut korrekt“, wie beispielsweise Marco Dubois, Trainer des TV Friedrichsfeld. „Natürlich kann man es nie allen recht machen, aber ich glaube, mit der jetzigen Entscheidung kann man gut leben.“ Ursprünglich hatte Dubois damit gerechnet, dass die Saison komplett annulliert wird. „Das jetzt die Tabellenführer aufsteigen dürfen, finde ich aber gut.“

Gespannt ist er darauf, wie die Ligen mit den größeren Mannschaftszahlen klar kommen. Schließlich werden die Staffeln nun aufgebläht. „Folglich wird es nächstes Jahr einen verstärkten Abstieg geben. Das kann durchaus spannend werden.“ Immerhin hat der Verband schon eine erste Entlastung für den Terminkalender beschlossen: Die Pokalrunde wird für die Saison 2020/21 ausgesetzt, um eine Überfrachtung zu verhindern.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020