Reichmann hofft, Prokop puzzelt

Nürnberg.Tobias Reichmann hielt sich zurück. Nach seiner Rückkehr zu den deutschen Handballern stellte der Rechtsaußen keine Forderungen. Dabei hätte der Europameister von 2016 etwa den Anspruch formulieren können, einen Platz im Kader für die nächste EM in knapp sieben Monaten zu bekommen. Stattdessen redete der 31-Jährige über „sehr, sehr viel Spaß“, den er bei seinem Comeback verspürt habe.

Im Oktober geht’s weiter

Der Einsatz beim lockeren 28:17 zum Abschluss der EM-Qualifikation gegen das Kosovo war sein erster nach der überraschenden Ausbootung vor der Heim-WM im vergangenen Januar. Trotz einiger Unstimmigkeiten wegen eines anschließenden Urlaubstrips erhält Reichmann von Bundestrainer Christian Prokop (Bild) eine neue Chance. Knapp sieben Monate bleiben ihm, sich einen Platz im Kader für die Europameisterschaft 2020 zu sichern.

Er habe „keine Ahnung“, wie seine Chancen stehen, meinte er. „Bis dahin ist es noch sehr lange hin.“ Dem Bundestrainer aber bleibt kaum Zeit mit seiner Mannschaft. Im Oktober kann er sein Team zu einem weiteren Lehrgang versammeln. Anschließend geht es erst am 2. Januar mit der unmittelbaren Vorbereitung auf die EM weiter, die eine Woche später beginnt. Mit dem makellosen Abschluss in der EM-Quali eröffnet sich für Prokop nicht nur wegen Reichmann ein Personalpuzzle, das zu einigen brisanten Entscheidungen führen könnte. Denn die Breite des deutschen Kaders scheint auf den ersten Blick so groß wie lange nicht mehr.

„Wir haben viele, viele tolle Spieler“, sagte Torwart Andreas Wolff. Prokop hatte etliche Stammkräfte gegen den Außenseiter geschont und stattdessen Jung-Nationalspielern wie Johannes Golla oder Timo Kastening in Abwesenheit von Kapitän Uwe Gensheimer und Co. eine Chance gegeben. dpa (Bild: dpa)

