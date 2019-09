Riesige Vorfreude auf Derbys

Heddesheim.Nur nach vorn blicken die Handballer der SG Heddesheim. Nach der frustrierenden Saison in der Oberliga und dem frühzeitigen Abstieg wollen die Heddesheimer in der Badenliga wieder mit Spaß und natürlich erfolgreich spielen. Dabei ist nicht der direkte Wiederaufstieg das Ziel, sondern zunächst ein Platz unter den ersten Fünf.

„Wir freuen uns, dass wir in der Badenliga wieder auf viele bekannte Gesichter treffen. Das ist – gerade was das Wirtschaftliche und die Zuschauerzahlen angeht – eine richtig gute Spielklasse“, erklärt Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der SGH. „Natürlich ist die Oberliga sportlich enorm reizvoll. Aber wenn man, wie wir letzte Runde, großes Verletzungspech hat, und mit einer deutlichen Niederlage am Bodensee wieder nach Hause fährt, ist das schon frustrierend“, gibt Schmid zu. „Zudem hat man in der Oberliga keine Derbys und entsprechend weniger Zuschauer. Das würde nur ziehen, wenn man vorne mitspielt.“

Schwierige Vorbereitung

Ganz anders stellt sich für die Heddesheimer nun die Badenliga dar: Gleich am Samstag – das erste Heimspiel gegen St. Leon/Reilingen wurde wegen der Renovierung der Nordbadenhalle auf den 3. Oktober verlegt – geht es zur SG Leutershausen II. „Wir sind gespannt, was uns erwartet. Unser Trainerduo Martin Doll und Mario Donat hat den kleinen Vorteil, dass es die Konkurrenz mit den Videos vom ersten Spieltag studieren kann“, hat die Verlegung für Schmid zumindest etwas Gutes.

Ansonsten hat die Renovierung der Halle die Vorbereitung gehörig durcheinandergewirbelt. Doll musste seine Mannschaft immer in anderen Hallen trainieren lassen, „was natürlich nicht ideal war“, gibt er zu. „Aber wir haben das Beste daraus gemacht und werden gut vorbereitet in die Runde starten.“

Fünf gehen, drei kommen

Im Kader der SGH hat sich nach dem Abstieg einiges getan: Gleich fünf Akteure haben die Nordbadener verlassen. Vom Verbandsligisten TV Neuthard kam Kreisläufer Jonas Bauer (22) nach Heddesheim und hat in der Vorbereitung einen glänzenden Eindruck hinterlassen. „Von ihm versprechen wir uns schon sehr viel. Aber auch Julias Schwechheimer (19) und Marc Kolander (31) haben sich sehr gut eingefügt“, so Schmid. Linksaußen Schwechheimer kommt aus der A-Jugend der SG Leutershausen, Torhüter Marc Kolander war zuletzt in Friedrichsfeld aktiv, stand in der Vergangenheit aber auch schon bei der SGH zwischen den Pfosten. Noch längere Zeit fehlt Nicola Pugar, der an einer Fußverletzung laboriert und Anfang Oktober operiert wird. Bei Marlon Lierz sieht es schon besser aus. Nach drei Wochen Pause hofft man bei der SGH, dass er rechtzeitig zum ersten Spiel wieder fit wird. me

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019