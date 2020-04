Rohrheim bleibt in der Landesliga

Groß-Rohrheim/Frankfurt.Nun also doch: Der Hessische Handball-Verband (HHV) hat entschieden, dass es nach dem Saisonabbruch vom 13. März wegen der Corona-Pandemie keine Absteiger geben wird. Das Präsidium um Gunter Eckart entschied dies am Wochenende im Rahmen einer Telefonkonferenz. Damit bleibt auch der TV Groß-Rohrheim als Tabellenvorletzter in der Landesliga.

„Diese Entscheidung freut mich sehr. Nicht nur wegen uns, sondern weil ich sie für die sportlich gerechteste halte“, erklärt Groß-Rohrheims Abteilungsleiter Hans-Peter Erlemann. Dabei rechnet er dem Verband diese Entscheidung hoch an: „Das zeugt auch von Souveränität.“ Auch wenn für Groß-Rohrheim nur die Aufhebung des Abstiegs von Bedeutung ist, sieht Erlemann die weitere Vorgehensweise des HHV als nicht minder bedeutsam an: Es wird in allen Klassen der Direktaufstieg der Tabellenersten oder weiteren Aufstiegsberechtigten gewährleistet. „Damit werden die Mannschaften, die eine überragende Runde gespielt haben, nicht um ihren Lohn gebracht. Das halte ich für extrem wichtig“, so der Abteilungsleiter.

Kaderplanung bleibt bestehen

Auch wenn sich die Ausgangslage somit geändert hat und der TV Groß-Rohrheim auch in der kommenden Saison in der Landesliga am Ball sein wird, sieht Erlemann keinen neuen Handlungsbedarf, was den Kader angeht. Der TVG wird mit seinem neuen Trainer Tim Borger und einer ansonsten nahezu unveränderten Mannschaft ins Rennen gehen. „Wir sind kein Verein, der Spieler einkauft. Ich halte uns für gut aufgestellt. Aber natürlich halten wir die Augen offen – und wenn ein Spieler zu uns wechseln will oder wenn unser neuer Coach vielleicht durch seine Kontakte jemanden an Land ziehen kann, dann stehen bei uns die Türen offen“, unterstreicht der Abteilungsleiter. „Ich bin schon überzeugt, dass wir eine ordentliche Rolle spielen können, wenn wir diesmal von Verletzungen verschont bleiben. So ein Seuchenjahr wie das letzte sollte es nicht noch einmal geben“, setzt Erlemann auch auf die Rückkehr der Langzeitverletzten Lukas Baumann, Sebastian Haas und Manuel Kohl.

Ein anderes Thema bereitet ihm deutlich größeres Kopfzerbrechen: Der mögliche Punktabzug wegen fehlender Schiedsrichter. Schon in der abgebrochenen Saison bekam der TVG einen Zähler wegen fehlender Unparteiischer abgezogen. In der nächsten Runde droht eine höhere Strafe. „Es wird immer schwieriger, das Schiedsrichtersoll zu erfüllen. Das liegt aber nicht am Verband, sondern an der allgemeinen Bereitschaft, den Schiedsrichterjob anzunehmen.“

Große Herausforderung

Der seitherige Trainer Sascha Holdefehr, der den TVG mit zwei Meisterschaften in Folge erst in die Landesliga geführt hatte, sieht die Entscheidung des Hessischen Handball-Verbands auch als „sportlich fair“ an: „Das ist in meinen Augen die beste Entscheidungen, die man treffen konnte. Eine Belohnung der Tabellenführer und ein Aussetzen der Abstiegsregelung.“ Auf seinen Nachfolger Borger sieht er nun eine schwere Aufgabe zukommen. „Er hat ja schon höherklassig gespielt und weiß sehr wohl, was er nun machen muss. Das Pensum wird sicherlich nicht zurückgefahren werden“, so Holdefehr. Damit spielt er auf den am Ende der nächsten Runde verstärkten Abstieg an, damit die Klassenstärke wieder erreicht wird. „Wenn es fünf, sechs Absteiger gibt, dann wird das extrem schwer“, warnt der erfahrene Coach: „Viel wird davon abhängen, dass das Team weitestgehend zusammen und diesmal von Verletzungen verschont bleibt.“ me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2020