Ruck kommt bei der TSG zu spät

Mannheim.Zweites Saisonspiel, zweite Niederlage für die Oberliga-Handballerinnen der TSG Seckenheim – aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Sowohl zum Start bei der HSG Leinfelden-Echterdingen, als auch nun bei der 22:27 (9:18)-Niederlage beim TuS Steißlingen zeigte der Aufsteiger, dass er in der Lage ist, mit den Top-Mannschaften der Liga mitzuhalten. „Diesmal standen wir uns selbst im Weg“, sagte Seckenheims Abteilungsleiterin Laura Kettling.

Tatsächlich lief in der ersten Hälfte kaum etwas bei der TSG zusammen: Bis zum 2:4 hatte man schon zwei Strafwürfe vergeben, danach häuften sich die Fehlpässe und technischen Unzulänglichkeiten, so dass der Favorit leichtes Spiel hatte und sich auf 18:9 zur Pause absetzte. „Die Chancenverwertung war erschreckend, sogar die sonst so stabile Abwehr ließ untypische Lücken zu. Alles, was zuvor trainiert wurde, schien nicht mehr zu funktionieren“, klagte Kettling nach 30 Minuten.

Starke letzte 20 Minuten

Nach dem Seitenwechsel ging das Debakel zehn Minuten weiter, mit 13:25 lag Seckenheim zurück (40.). „Dann ging aber doch noch ein Ruck durch die Mannschaft“, so die Abteilungsleiterin, die einen 8:1-Lauf ihres Teams und eine glänzend aufgelegte Torhüterin Stella Gudenau sah: „Dabei hat man erkannt, dass es zuvor unsere eigenen Fehler waren, die Steißlingen in die Karten spielten. Von der spielerischen Qualität sind wir nicht so weit weg.“ Aber die Bürde aus der ersten Hälfte war zu groß.

Am Ende stand eine Fünf-Tore-Niederlage zu Buche und die Erkenntnis, dass in der Oberliga jeder Fehler sofort bestraft wird. „Das ist der große Unterschied zur Badenliga. Da konnte man sich auch mal Schwächephasen erlauben“, unterstrich TSG-Trainer Siggi Oetzel. me

