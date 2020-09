Rückendeckung für den Rundenstart

Mannheim.Es war schon fast so etwas wie eine Vertrauensfrage, die Peter Knapp, Präsident des Badischen Handball-Verbands (BHV) seinen Vereinen stellte. Nachdem Anfang der Woche in einem offenen Brief von 16 Vereinen der für dieses Wochenende geplante Saisonstart wegen der Corona-Pandemie in Frage gestellt wurde, entschied Knapp auf Grund der Kurzfristigkeit alleine, dass die Vereine noch einmal abstimmen dürfen: Soll die Runde wie geplant starten oder erst im Januar. Am Freitag dann das Ergebnis: 80 Prozent der Vereine waren für den Saisonstart, Peter Knapp hatte die Vertrauensfrage mit überwältigender Mehrheit gewonnen. Lediglich 31 Clubs waren für den Start im Januar, fünf enthielten sich.

Nur 31 Clubs für Start im Januar

Dass es zu einem solch eindeutigen Votum kommen würde, davon ist der für die Spielplangestaltung zuständige Vize-Präsident Spieltechnik, der Heidelberger Harry Sauer, schon im Vorfeld ausgegangen. Er rechnete in einem Gespräch mit dieser Zeitung damit, „dass 80 Prozent für den Start stimmen“. Sauer hatte in den letzten Wochen immer wieder Gespräche mit Vereinen geführt und war überzeugt, dass alle ihre Hausaufgaben erledigt haben und ein stimmiges Hygienekonzept genehmigt bekamen – bis zum Eingang des Briefes der 16 Vereine aus dem Raum Karlsruhe und Bruchsal. „Das hat mich schon sehr überrascht. Und auch wenn wir bei der Organisation der Runde flexibel geplant haben und der Start im Januar praktisch keine Mehrarbeit bedeutet hätte – es wäre einfach nur die Rückrunde gespielt worden – bin ich schon froh, dass die Entscheidung so deutlich ausfiel“, erklärte Sauer gestern nach der Auszählung.

Dass es so kurz vor der Runde noch zu einem solchen Brief kam, das verwunderte nicht nur das Präsidium und die BHV-Geschäftsführerin Ramona Müller, sondern auch viele Vereine. Die Geschäftsführerin war erst vor kurzem mit Peter Knapp bei einem der unterzeichnenden Vereine zu Gast „und da wurden keinerlei Bedenken geäußert“, so Müller, die auch betont: „Wir stehen nach wie vor allen Vereinen mit Rat und Tat zur Seite. Wir geben Unterstützung, wo immer es uns möglich ist. Niemand bestreitet, dass die momentane Situation einfach zu händeln ist.“

Und auch der Präsident baut weiterhin auf Kooperation: „Die kommenden Wochen werden in jedem Verein einen Lernprozess mit sich bringen. Unser Angebot steht weiterhin: Vereine können jederzeit den Kontakt zu uns suchen.“

Bei den Clubs in Nordbaden zeichnete sich die Zustimmung zum heutigen Saisonstart früh ab. Der Tenor einer Umfrage lautete: „Wir müssen lernen, mit der Pandemie zu leben und ein hohes Maß an Flexibilität bei der Spielplangestaltung an den Tag legen, wenn es irgendwo einen deutlichen Anstieg an Infektionen gibt. Aber wir dürfen uns nicht verstecken. Auch und gerade mit Blick auf die Jugendteams, deren Spieler sich sonst anderen Sportarten zuwenden.“

„Große Belastungen“

Der Sprecher des Badenliga-Teams des TV Friedrichsfeld, Florian Kuhn, fasste das „Ja“ des TVF für den Start, so zusammen: „Die Pandemie wird uns die gesamte Saison über begleiten und uns bei den Heimspielen mit der Umsetzung des Hygienekonzepts vor große, auch personelle Belastungen stellen. Aber es wäre den Spielern auch nicht klarzumachen gewesen, dass sie nach der langen Vorbereitung nun noch vier weitere Monate nur trainieren dürfen. Und dann hätte sich noch die Frage gestellt: Was wird im Januar anders sein, als jetzt? me

