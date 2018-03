Rückschlag für Friedrichsfeld, Jubel in Heddesheim

Anzeige

Mannheim.Maßlose Enttäuschung herrschte am Sonntagabend bei den Badenliga-Handballern des TV Friedrichsfeld: Im Kellerduell gegen das Schlusslicht TG Eggenstein kam die Mannschaft des Trainer-Duos Marco Dubois und Björn Erny nicht über ein mageres 25:25 (14:10)-Unentschieden hinaus.

Dieser eine Zähler hilft dem TVF, der weiter Vorletzter ist, nur, wenn es lediglich einen Absteiger aus der Badenliga gibt. „Darauf wollen wir uns aber nach wie vor nicht verlassen“, gibt sich Friedrichsfelds Sprecher Florian Kuhn weiterhin kämpferisch. „Aber das war schon ein herber Rückschlag“, gab er unumwunden zu.

Die Entscheidung fiel in den letzten Sekunden der Partie: Nach Sven Rüffers Treffer zum 25:23 ging der TVF mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die letzte Minute, kassierte aber schnell den Anschlusstreffer und noch waren 40 Sekunden auf der Uhr. Ein paar Pässe später nahm Friedrichsfeld eine Auszeit, die Ansage war dabei eindeutig: Das eine Tor in den letzten 18 Sekunden über die Zeit bringen. Doch ein weiterer technischer Fehler – zuvor schon ein großes Problem des TVF – brachte Eggenstein in Ballbesitz. Und dann lief es ganz bitter: Nicolas Schembera gab acht Sekunden vor dem Ende den Ball nicht frei, die Unparteiischen entschieden sofort auf Rote Karte mit Bericht und Strafwurf für die Gäste, der zum 25:25-Endstand verwandelt wurde. Dass Schembera durch diese Aktion auch noch eine Sperre kassierte, sorgte für weiteren Frust.