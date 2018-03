Saase mit längerem Atem

Anzeige

Großsachsen.Die HG Saase und der TV Schriesheim haben sich in der Frauenhandball-Badenliga einmal mehr ein packendes Derby geliefert. Dass die HG am Ende deutlich mit 40:33 (19:23) die Oberhand behielt, spiegelt den Verlauf der Partie nicht korrekt wider: Die Schriesheimerinnen waren über weite Strecken ebenbürtig, lagen in Hälfte eins sogar meist in Führung. Erst in der Schlussphase lief bei den Gästen nichts mehr zusammen, und Saase setzte sich noch deutlich ab.

Die ersatzgeschwächten TVS-Handballerinnen begannen ohne Respekt vor der HG. Bis zum 7:7 (11.) entwickelte sich eine hart geführte, aber nicht unfaire, temporeiche und ausgeglichene Partie. Dann leistete sich Saase vor allem in der Deckung immer wieder Schwächen, was Schriesheim nutzte, um sich auf 14:11 (19.) und 19:15 (25.) abzusetzen. Saase konnte die spielfreudigen Gäste häufig nur auf Kosten von Strafwürfen stoppen, am Ende standen zwölf Siebenmeter für den TVS in der Statistik, von denen Sabrina Matthes elf sicher verwandelte.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Mannschaft von HG-Trainerin Michaela Jung-Grunert sicherer, während bei Schriesheim sich ein Kräfteverschleiß bemerkbar machte. Entscheidend waren aber die Zeitstrafen gegen die Gäste: Saase nutzte zwei Überzahlsituationen konsequent, setzte sich auf 30:27 ab, und als es zwölf Minuten vor dem Ende eine doppelte Zeitstrafe gegen Sina Pinto gab, wurde es extrem schwer für Schriesheim. Mit einer Energieleistung kämpfte sich das Team von Trainer Marcus Otterstätter noch einmal auf 32:33 (54.) heran, dann riss völlig der Faden, Saase hatte einen Lauf und feierten über 36:32 (56.) noch einen unerwartet deutlichen 40:33-Erfolg.