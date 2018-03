Schäfers Treffer startet die SGH-Feier

Anzeige

Heddesheim.Sophie Schäfer war die umjubelte Spielerin nach dem 23:22 (14:12)-Erfolg der SG Heddesheim beim Tabellenvorletzten TSV Rot: 15 Sekunden vor der Schlusssirene markierte sie mit einem verwandelten Siebenmeter den 23:22-Endstand. Der Lohn einer starken kämpferischen Leistung: Die SGH kletterte auf Tabellenplatz drei.

Dass diesmal der spielerische Glanz fehlte und das SGH-Spiel nicht so gut war, wie in den letzten Wochen, störte im Anschluss niemanden mehr. In der ersten Hälfte schien Heddesheim beim 11:7 (20.) die Partie in den Griff zu bekommen, aber die abstiegsbedrohten Gastgeberinnen ließen sich nicht abschütteln und egalisierten kurz nach dem Seitenwechsel wieder zum 16:16 (35.). Auch nach dem 22:19 (51.) schaffte es die SGH nicht, den Vorsprung zu verteidigen und nach dem neuerlichen 22:22 (57.) hatten beide Seiten mehrere Angriffe ungenutzt gelassen, ehe Sophie Schäfer für die Entscheidung sorgte.

Birkenau II –Viernheim 26:29

Nach dem Auswärtserfolg in Birkenau blicken die Viernheimerinnen einem entspannten Saisonendspurt entgegen. Der Klassenerhalt sollte spätestens seit diesem Wochenende angesichts von sechs Punkten auf den Drittletzten Birkenau sicher sein. Im Südhessen-Duell musste der TSV Amicitia aber bis in die Schlussphase zittern. Zehn Minuten vor dem Ende waren die Odenwälderinnen, die zuvor einige Male führten, beim 23:24 noch dran. Aber über 27:23 (55.) und 29:25 (57.) ließ das Gäste-Team von Trainer Matthias Kolander nichts mehr anbrennen.