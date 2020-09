Schlussphase zum Vergessen

Mannheim.Das war ein Start, auf dem sich aufbauen lässt: Nachdem die Handballer des TV Friedrichsfeld in der gesamten vorherigen Runde auswärts nur zwei Zähler holten – und das am letzten ausgetragenen Spieltag vor dem corona-bedingten Abbruch der Spielzeit – startete das Team von Trainer Marco Dubois gleich mit einem Punktgewinn bei der HSG St. Leon/Reilingen in die neue Badenliga-Saison.

Mit dem 22:22 (11:11)-Remis konnten im Anschluss beide Seiten gut leben. Zwar hatte Friedrichsfeld Mitte der zweiten Hälfte beim 18:14 alle Trümpfe in der Hand, doch nach dem 21:22-Rückstand 90 Sekunden vor dem Ende und einem Siebenmeter-Tor von Raimonds Trifanovs zum 22:22-Ausgleich hatten die Gastgeber den letzten Wurf, scheiterten aber am glänzend parierenden TVF-Keeper Luca Schmitt.

„Dieser Punktgewinn gibt uns Aufwind“, ist Dubois überzeugt: „Ich bin stolz auf die kämpferische Leistung meiner Mannschaft, die gezeigt hat, dass sich die harte Arbeit in den letzten Wochen gelohnt hat. Dass wir gleich auswärts was geholt haben, gibt uns zusätzlich Sicherheit“, so der Friedrichsfelder Trainer, der im Vorfeld vor dem „Angstgegner“ St. Leon/Reilingen gewarnt hatte.

Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei meist die Friedrichsfelder einen Treffer vorlegten. Erst nach dem 8:8 war es der HSG-Rückraum-Shooter Felix Scholl, der mit einem Doppelpack seine Mannschaft mit zwei Treffern in Führung brachte. „Ihn haben wir kaum in den Griff bekommen“, zollte TVF-Sprecher Florian Kuhn dem am Ende achtfachen Torschützen der Gastgeber Respekt.

In der Folge schafften die Gäste aber schnell wieder den Ausgleich, setzten sich in der zweiten Hälfte über 15:13 auf 18:14 (45.) ab, ehe sich ein paar individuelle Patzer einschlichen. St. Leon nutzte dies eiskalt aus, so dass es nach einer umkämpften Schlussphase zur gerechten Punkteteilung kam.

SG Heddesheim – Hardheim 24:32

Die Heddesheimer waren sich im Klaren, dass der Auftakt gegen Hardheim eine harte Nuss sein würde. Dass am Ende eine Acht-Tore-Niederlage zu Buche stand, sorgte aber schon für Enttäuschung.

Bis Mitte der zweiten Hälfte stand die Partie auf des Messers Schneide, erst nach dem 20:18 (45.) gelang es den Gästen, die Fehler der SGH zu nutzen und sich auf 22:18 abzusetzen. Heddesheims Trainer Mario Donat reagierte, nahm eine Auszeit, aber die Wirkung verpuffte. Hardheim war nun am Drücker und baute seine Führung über 26:21 (51.) entscheidend auf 29:23 (57.) aus.

Besonders bitter: Hardheim markierte auch die letzten drei Treffer und machte aus dem 29:24 noch einen 32:24-Erfolg. „Unser größtes Manko war die schwache Chancenverwertung. Wir haben uns für unsere Mühen nicht belohnt“, haderte Donat, gab aber auch zu: „Hardheim hat verdient gewonnen. Das ist ein starker Gegner, den ich in dieser Runde sehr weit oben erwarte.“

