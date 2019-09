Schmied warnt vor Mörfelden

Lampertheims Trainer Achim Schmied fordert vollen Einsatz. © Nix

Lampertheim.Mit gemischten Gefühlen gehen die Handballer des TV Lampertheim in ihr erstes Saisonheimspiel in der Bezirksoberliga (Sonntag, 18 Uhr): Auf dem Papier sind die Spargelstädter gegen Aufsteiger SKV Mörfelden zwar haushoher Favorit. Das Resultat vom Saisonstart, wo Mörfelden beim 38:22 gegen Arheilgen ein dickes Ausrufezeichen setzte, und auf die Neuzugänge der SKV, lassen ein schweres Stück Arbeit für den TVL erwarten.

„Mörfelden hat sich hervorragend verstärkt“, weiß Lampertheims Trainer Achim Schmied. So kam mit Thomas Schäfer vom TuS Griesheim ein Bezirksoberliga-erfahrener Torhüter und aus der Rhein-Hessen-Liga Rückraumspieler Fabian Kämmerer sowie vom Landesligisten Egelsbach Nik Himmel (Außen) und Jan Möllenhecker (Kreis) zurück zu ihrem Stammverein. „Das ist kein gewöhnlicher Aufsteiger“, so Schmied, der zudem vor Philipp Grundheber und Klime Gjorgkieski warnt, die zum Saisonstart gemeinsam 14 Treffer erzielten. „Wir müssen schon unsere Top-Form abliefern, um die Punkte zu behalten“, fordert der TVL-Trainer, will sich aber auch nicht in die Außenseiterrolle drängen lassen: „Das wir gut drauf sind, haben wir mit dem Auswärtssieg in Langen gezeigt. Daran wollen wir anknüpfen.“

Gegner-Sieg als Motivation

Und dann ist da noch das Ziel, das sich die Spieler selbst gesteckt haben. „Fast alle waren sich einig, dass wir unsere Heimspiele gewinnen wollen – möglichst alle“, verrät Schmied. Allerdings muss der Coach auf der Torhüterposition mächtig rotieren: Nachdem sich Frederik Saul vor zwei Wochen im Training das Knie verdreht hat, muss er noch mindestens drei Wochen pausieren. In Langen war Max Gernsheimer in so bestechender Form, dass dies nicht aufgefallen war. Doch nun fehlt auch noch Gernsheimer. Routinier Matthias Hümmer springt ein – ohne Training. „Es sei denn, man sieht Golfspielen als Training an. Dann müsste er fit sein“, schmunzelt der Trainer.

„Wer weiß: Vielleicht war der hohe Auftaktsieg Mörfeldens auch das richtige Signal für meine Spieler. Zumindest weiß jetzt jeder, dass hier mit halber Kraft nichts zu holen ist“, warnt Schmied. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.09.2019