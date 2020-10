Schock im Friedrichsfelder Training

Mannheim.Marco Dubois, Trainer des TV Friedrichsfeld, bereitete seine Mannschaft in dieser Woche auf das Badenliga-Heimspiel gegen Aufsteiger HSV Hockenheim vor. Ob die Partie am Samstagabend um 19 Uhr in der Lilli-Gräber-Halle tatsächlich stattfindet, ist in Zeiten der Pandemie mit einem Fragezeichen zu versehen. Die Friedrichsfelder Abteilungsleitung hat jedenfalls freiwillig beschlossen, auf Zuschauer zu verzichten, um ihren Teil zum Kampf gegen Corona beizutragen.

„Aktuell gehen wir davon aus, dass wir spielen werden“, erklärt der TVF-Sprecher Florian Kuhn. Allerdings erwartet man in Friedrichsfeld und bei den anderen Handball-Teams in der Region täglich weitere Verschärfungen, um die Infektionslage einzudämmen. „Der Ball liegt beim Badischen Handball-Verband und in erster Linie bei der Politik“, betont Kuhn. „Die Entscheidung ob gespielt werden kann oder nicht, die wird dort getroffen.“

Mit der Partie gegen Hockenheim will sich Friedrichsfeld wieder ein positives Punktekonto verschaffen: „Wir werden den HSV nicht unterschätzen, sind aber selbstbewusst genug, um einen Sieg zu fordern“, so Kuhn. Die Gäste sind mit 0:10 Punkten alles andere als gut in der Handball-Badenliga angekommen, „aber sie hatten auch ein schweres Auftaktprogramm“, warnt Kuhn davor, nur auf die Tabelle zu schauen.

Basierend auf eine stabile Deckung will Dubois den Hockenheimern schnell den Wind aus den Segeln nehmen. Im Spiel nach vorn fordert der Trainer eine Minimierung der einfachen Fehler, die zuletzt beim 28:31 in Viernheim Punkte kosteten. „Wir können durchaus auf das Spiel in Viernheim aufbauen, aber nur ab Minute elf“, erinnert Kuhn daran, dass sein Team zu diesem Zeitpunkt mit 2:10 hinten lag. „Wir dürfen Hockenheim nicht durch Fehler stark machen“, lautet die Forderung des TVF-Sprechers.

Fehlen wird den Friedrichsfeldern Torhüter Luca Schmitt, der sich im Training einen Bruch des Wadenbeins und einen Riss des Syndesmosebands zuzog und operiert werden muss. Dadurch lastet mehr Verantwortung auf den Schultern der jungen Keeper Lukas Lauble und Benjamin Doll. „Wir wissen aber, dass wir uns auf sie verlassen können. Das sind beides gute Torhüter“, sagt Dubois. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Tobias Seel, den immer noch die Wade zwickt.

Heddesheimer Offensive gefordert

Vor einer hohen Hürde steht die SG Heddesheim am Samstagabend (20 Uhr) beim Neuling TSV Rot. „Es überrascht, dass sie so gut gestartet sind“, findet der Sportliche Leiter der SGH, Thomas Schmid, mit Blick auf die 8:2 Punkte des TSV. Davon ist Heddesheim mit 4:6 Zählern weit entfernt. „Wir müssen unsere Chancen besser nutzen. Unsere Deckung steht, aber wenn man mehr als ein Dutzend freier Möglichkeiten auslässt, hat man es gegen jeden Gegner schwer“, sagt Schmid.

Der TSV Amicitia Viernheim hofft, dass mit dem Erfolg gegen Friedrichsfeld der Knoten geplatzt ist. „Jetzt wollen wir mit einem Sieg bei der HG Oftersheim/Schwetzingen nachlegen“, fordert Viernheims Sportlicher Leiter Ralf Schaal. Trainer Christian Müller hat seinem Team im Video-Studium noch einmal die guten Aktionen gezeigt, aber auch die vielen vermeidbaren Fehler vor Augen geführt. „Im Spielaufbau müssen wir einfach sicherer werden“, betont Müller. me

