Schriesheim stürzt auf letzten Platz ab

Schriesheim.Die Chancen des TV Schriesheim auf den Klassenerhalt sind weiter gesunken: Im Kellerduell der Frauenhandball-Badenliga unterlagen die Bergsträßerinnen dem Drittletzten HG Königshofen/Sachsenflur in eigener Halle deutlich mit 26:32 (17:19) und rutschten damit sogar auf den letzten Rang hinter dem TSV Birkenau II ab. Der Rückstand auf Königshofen, das auf dem ersten Nichtabstiegsplatz liegt, vergrößerte sich auf sechs Punkte.

Dabei begann es für Schriesheim diesmal richtig gut: Nach acht Minuten führte das Team von Trainerin Christin Herrmann mit 7:3, die Gäste waren schon früh zu einer Auszeit gezwungen. Doch diese zeigte Wirkung: Königshofen holte auf, schaffte beim 12:11 (16.) den Anschlusstreffer und legte drei Minuten vor der Pause sogar das 19:15 vor.

Schriesheim gab sich aber noch lange nicht geschlagen, kämpfte und hielt bis Mitte der zweiten Hälfte den Anschluss, ehe die mit einem Mini-Kader von gerade einmal acht Spielerinnen angereisten Gäste doch noch den längeren Atem hatten und nach dem 23:21 (40.) beim 27:21 (52.) für die Entscheidung sorgten.

TSV A. Viernheim – Rintheim 37:39

Diese Niederlage kam überraschend für den Tabellenzweiten: In einer temporeichen Partie begegneten sich die Teams mit offenem Visier, wobei der Tabellenneunte ab Mitte der zweiten Hälfte Oberwasser bekam. „Wenn man 37 Tore macht, muss man eigentlich gewinnen“, ärgerte sich TSV-Amicitia-Trainer Matthias Kolander, dass sein Team in der Deckung „nie Zugriff auf die Rintheimerinnen“ bekam. Hinzu kam, dass die Gäste immer wieder über die schnelle Mitte und die zweite Welle erfolgreich waren: „Da waren wir in der Rückwärtsbewegung einfach nicht konsequent genug“, betonte Kolander.

Sehr gut funktionierte hingegen das Viernheimer Spiel mit dem siebten Feldspieler. Immer wieder nutzte der TSV Amicitia dieses Mittel, erzielte daraus viele Tore und kassierte nur einen Gegentreffer ins leere Gehäuse. „Das hat gepasst. Verloren haben wir das Spiel dagegen in der Deckung“, bilanzierte Kolander. Bis zum 25:25 (42.) verlief die Partie ausgeglichen, ehe Rintheim auf 33:26 davonzog (48.). Viernheim schaffte zwar nochmals den Anschluss, letztmalig durch Stefanie Dietrich 30 Sekunden vor dem Ende zum 37:38, dann lief aber die Zeit davon.

SG Heddesh. – TSG Wiesloch 20:16

Dank einer stabilen Deckung und einer disziplinierten Spielweise feierte die SGH einen sicheren Heimsieg. Als Jule Paloj sieben Minuten vor dem Ende zum 18:12 traf, war die Partie entschieden. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019