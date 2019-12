Seel gibt sich kämpferisch

Mannheim.Mit einem Heimsieg wollen sich die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld am Samstag (19 Uhr) gegen die TSG Wiesloch in die Winterpause verabschieden. „Wir haben in eigener Halle noch keinen Punkt abgegeben und das soll auch so bleiben“, gibt sich TVF-Spieler Tobias Seel kämpferisch.

Gewinnen die Friedrichsfelder auch ihr siebtes Heimspiel, dann winkt auch ein positives Punktekonto und der Platz unter den ersten Sechs wäre dem Team sicher. „Das wäre schon ein Erfolg“, findet TVF-Sprecher Florian Kuhn, der mit dem bisherigen Rundenverlauf durchaus zufrieden ist. „Sicherlich hätten wir auswärts vielleicht noch eins, zwei Punkte holen können, aber gerade zuletzt die Leistung beim Tabellenführer Heidelsheim war schon in Ordnung“, findet Kuhn mit Blick auf die 23:29-Niederlage.

Vor der TSG Wiesloch haben die Friedrichsfelder durchaus Respekt. Die Gäste haben am vergangenen Wochenende Pforzheim/Eutingen mit 26:16 abgefertigt und spielen eine bewegliche, aggressive 5:1-Deckung. „Da gilt es, dass wir uns von dem vorgezogenen Spieler nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern auf einer Seite eine Überzahl generieren“, erläutert Tobias Seel die taktische Marschroute gegen den „Gegner auf Augenhöhe“. „Wir sind gut vorbereitet und wollen mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen“, unterstreicht auch Florian Kuhn die positive Stimmung im Kader.

Neben den Lösungen gegen die offensive Gäste-Deckung wird es in erster Linie wieder auf die Abwehrarbeit des TVF ankommen. Aus der gewohnt starken Defensive sollen wieder Nadelstiche über die erste und zweite Welle gesetzt werden. Verzichten müssen die Friedrichsfelder allerdings auf Leistungsträger Steffen Dollinger, der privat verhindert ist. „Das ist natürlich schade, weil er im Mittelblock und auf Außen in den letzten Wochen gut drauf war, aber das werden wir im Kollektiv kompensieren“, ist Kuhn sicher, dass das Team gewappnet ist, um die nächsten Heimpunkte einzufahren. Eine unangenehme Aufgabe wartet am Sonntag (16.30 Uhr) auf die SG Heddesheim: Beim Tabellendrittletzten TSG Plankstadt ist die Mannschaft um SGH-Spielertrainer Martin Doll auf dem Papier klarer Favorit, „aber wir bekommen es mit einem Gegner zu tun, der immer sehr gut eingestellt ist und vor allem extrem kampfstark ist“, warnt Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der Heddesheimer.

Heddesheim Favorit

Für Schmid wäre ein Sieg in Plankstadt ein positiver Jahresabschluss: „Dann könnten wir mit 16:10 Punkten Weihnachten feiern, was angesichts der personellen Probleme im bisherigen Rundenverlauf absolut als Erfolg zu werten wäre.“

Aktuell scheint sich die Situation etwas entspannt zu haben. Zumindest das Knie von Martin Doll scheint zu halten, „auch wenn wir da noch etwas vorsichtig sein müssen“, so Schmid. Fragezeichen stehen allerdings noch hinter Marlon Lierz, der unter der Woche krank war, und hinter Christopher Hindrichs, der sich bei der jüngsten 24:27-Niederlage im Spitzenspiel gegen Birkenau eine leichte Gehirnerschütterung zuzog. Er trainierte aber bereits wieder mit – allerdings ohne Gegnerkontakt. „Ob es am Sonntag geht, wird sich kurzfristig entscheiden“, so Schmid, der indes nicht davon ausgeht, dass Martin Geiger auflaufen kann: „Seine Wade hat wieder zugemacht. Das sieht nicht gut aus.“

Vor einer hohen Auswärtshürde steht der TSV Amicitia Viernheim, der am Samstag (20 Uhr) als Tabellenfünfter beim Zweiten, dem TSV Birkenau, ran muss. Nachlegen heißt es indes für die SG Leutershausen II: Nach dem 31:29 gegen St. Leon/Reilingen soll am Samstag (16 Uhr) auch gegen Pforzheim/Eutingen gepunktet werden. me

