Selbstbewusst ins Derby

Heddesheim.Mit viel Rückenwind empfangen die Handballerinnen der SG Heddesheim am Sonntag (15.30 Uhr) die HG Saase zum Badenliga-Derby. „Wir sind gut drauf“, strahlt auch Trainer Torsten Edinger nach drei Siegen in Folge Selbstvertrauen aus. „Und wir wollen natürlich unsere Serie ausbauen.“

Durch die jüngsten Erfolge sind die Heddesheimerinnen an Saase vorbeigezogen, belegen aktuell mit 12:16 Punkten Rang sechs und haben sich damit aus dem Tabellenkeller verabschiedet. Ganz anders verläuft die Entwicklung der Bergsträßerinnen, die zuletzt viermal in Folge verloren haben, darunter zweimal knapp mit einem Tor gegen Rot und Rintheim. Damit rutschte das Team von Trainer Carsten Sender auf den drittletzten Rang ab. Dennoch rechnet sich der HG-Coach im Derby einiges aus, wobei viel davon abhängen wird, wie sich die zuletzt angespannte personelle Situation entwickelt. Das weiß auch Edinger: „Saase hat sehr gute Spielerinnen und wenn sie komplett sind, können sie jedem Gegner das Leben schwermachen. Aber wir wissen, was auf uns zukommt, werden gut vorbereitet sein und wollen die Punkte behalten.“

Sender wird Saase verlassen

Unterdessen ist Saase auf der Suche nach einem neuen Coach: Sender hat mitgeteilt, nach dieser Runde eine neue Herausforderung zu suchen. Der Verein sieht dies durchaus positiv. Er will die Gelegenheit nutzen, um neue Impulse zu setzen. „Die Trennung erfolgt in beiderseitigem Einvernehmen“, erklären der Trainer und Volker Glock, Vorsitzender der HG. Wie sich der Kader in der neuen Saison gestaltet, scheint auch noch unklar. Einige Spielerinnen haben sich in den Fokus anderer Vereine gespielt und Anfragen erhalten. „Dennoch gehe ich davon aus, dass der Großteil beisammen bleiben wird“, sagt Glock.

In der Favoritenrolle ist am Sonntag ab 16.30 Uhr der TSV Amicitia Viernheim, der als Tabellenfünfter den Vorletzten, die HG Königshofen/Sachsenflur, empfängt. me

