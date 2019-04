SG Heddesheim plant Meister-Coup

Heddesheim.Heute gilt´s für die Handballerinnen der SG Heddesheim: Nachdem vor Ostern der erste Matchball zur Meisterschaft in der Badenliga vergeben wurde, muss heute ab 17.30 Uhr beim finalen Auswärtsspiel gegen den TSV Rot ein Sieg her. „Wenn wir Meister werden wollen, dann müssen wir gewinnen. So einfach ist das. Gelingt uns das nicht, dann haben wir den Titel auch nicht verdient“, erklärt SGH-Trainer Branko Dojcak. Aber der Übungsleiter, für den es das letzte Spiel für die Heddesheimerinnen sein wird, ist zuversichtlich: „Die Mädels wollen, sind heiß auf dieses Spiel und möchten zeigen, dass sie es besser können, als zuletzt“, blickt er nur noch kurz zurück auf die 19:26-Niederlage am letzten Spieltag in Brühl.

Die Folgen dieser Partie sind aber noch spürbar. Anja Sachsenmeier zog sich in Brühl einen Kreuzbandriss zu, Celine Marek einen Bänderriss im Sprunggelenk. Zudem riss sich kurz zuvor auch noch Laura Knödler das Kreuzband. „Das ist für die drei ganz bitter“, so Dojcak, der seine Deckung komplett umstellen musste. „Das hat kurzfristig in Brühl nicht geklappt, aber jetzt haben wir uns darauf eingestellt“, hofft der erfahrene Coach zum einen, dass Celine Marek doch noch rechtzeitig fit wird und zum anderen, dass seine Taktik aufgehen wird. „Wir müssen versuchen, Rot unter 20 Toren zu halten. Dann werden wir gewinnen“, ist er überzeugt.

Dazu gilt es vor allem Rots torgefährliche Spielerinnen Sarah Knopf sowie Evelyn Hoffmann und Daniela Hofmann in den Griff zu bekommen. Im Hinspiel klappte das beim 26:17-Sieg gut.

„Viel wird diesmal davon abhängen, dass wir uns nicht nervös machen lassen. Wir haben gut trainiert, sind gut vorbereitet und werden auch wieder viel Unterstützung auf den Rängen haben“, so Dojcak, der sich zum Abschied den Titel wünscht: „Nicht für mich, sondern für die Mannschaft, die sich toll entwickelt hat“, wie er betont.

Als Tabellenletzter verabschiedet sich der TV Schriesheim heute aus der Badenliga: Um 17.30 Uhr muss das Team bei der TSG Wiesloch (7.) ran und es scheint kaum möglich, dort das magere Punktekonto von gerade einmal 2:40 Zählern aufzupolieren. Wie es nächste Runde beim TVS weiter geht, wie sich die personelle Situation darstellen wird, steht weiterhin in den Sternen.

Saase und Viernheim sagen ab

Kurzfristig abgesagt wurde indes das Verfolgerduell der HG Saase, die als Vierter eigentlich beim Liga-Dritten TV Brühl antreten sollten. Da die A-Jugendlichen der HG – die auch das Gros des Badenliga-Teams bilden – heute beim Baden-Württemberg-Pokal in Teningen am Ball sind, war die Personaldecke für Saases Trainer Carsten Sender zu dünn.

Abgesagt wurde auch die Partie des TSV Amicitia Viernheim bei der HG Königshofen/Sachsenflur. „Wir haben keine spielfähige Mannschaft“, erklärt Trainer Matthias Kolander, der damit mit einer kampflosen Niederlage sein Engagement bei den Südhessinnen beendet.

Kolander wechselt bekanntlich zum Liga-Konkurrenten Oftersheim/Schwetzingen und wird daher mit großer Spannung den letzten Spieltag verfolgen. Schließlich könnte seine zukünftige Mannschaft noch Meister werden – wenn Heddesheim in Rot patzt und die HG ihr Heimspiel gegen den feststehenden zweiten Absteiger Birkenau gewinnt. me

