SGH erfüllt Pflicht, HG Saase patzt

Schriesheim.Der Abstieg aus der Badenliga rückt für die Handballerinnen des TV Schriesheim immer näher. Auch das Kellerduell beim TSV Rintheim verloren die Bergsträßerinnen mit 27:32 (12:18). Dabei waren die Rintheimerinnen die einzige Mannschaft, gegen die der TVS bislang überhaupt punkten konnte. Da es nach derzeitigem Stand auf zwei Absteiger aus der Badenliga hinausläuft, wäre Schriesheim als Vorletzter mit 2:28 Punkten dabei. Und von hinten kommt auch noch Birkenau auf, das durch den Sieg gegen Saase wieder Morgenluft wittert.

TVS-Trainerin Christin Herrmann monierte, dass besonders das Rückzugsverhalten in der ersten Hälfte nicht konsequent genug war, wodurch Rintheim immer wieder zu Kontern kam. Dafür lief es dann direkt nach dem Wiederanpfiff besser: Mit einem 5:0-Lauf schaffte Schriesheim den Anschlusstreffer zum 17:18 (37.) und blieb bis zum 22:23 (45.) auf Augenhöhe. Danach häuften sich allerdings die Zeitstrafen gegen die Gäste, was Rintheim clever ausnutzte und sich entscheidend auf 30:24 (57.) absetzte.

HG Saase – Birkenau II 21:26

Saase muss weiter Federn lassen, rutscht durch die überraschende Heimschlappe gegen das Schlusslicht auf Platz fünf ab. Damit wurde die Prophezeiung von HG-Trainer Carsten Sender erfüllt, der befürchtete, dass seine Mannschaft nach den personellen Problemen der letzten Wochen noch Schwierigkeiten bekommen würde. Besonders Danijela Rajic spielte mit Saase Katz und Maus und kam am Ende auf elf Treffer. Schon in der ersten Hälfte gerieten die Gastgeberinnen ins Hintertreffen (5:9), weil in der Offensive die Abstimmung fehlte und auch beste Chancen liegengelassen wurden. Beim 15:21 (48.) lag die HG erstmals mit sechs Toren hinten und fand auch in der Folge kein Mittel mehr, entscheidend zu verkürzen.

Königsh./S. – Heddesheim 27:33

Ihre Pflicht erfüllt haben die Handballerinnen der SGH bei den abstiegsbedrohten Gastgeberinnen. Allerdings bedurfte es einer deutlichen Steigerung in der zweiten Hälfte. Beim 9:7 und 10:8 (21.) lagen die Taubertalerinnen vorne, ehe Heddesheim noch vor dem Seitenwechsel die Partie drehte. Im zweiten Abschnitt blieb es noch bis zum 24:22 (46.) eng, dann zog das Team von SGH-Trainer Branko Dojcak über 26:22 auf 29:23 (53.) davon. me

