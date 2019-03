SGH geht als Spitzenreiter ins Topspiel

Heddesheim.Als Tabellenführer gehen die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim am Sonntag ins Spitzenspiel gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen. Während die Heddesheimerinnen ihre Hürde bei der SG Pforzheim/Eutingen mit 26:20 (9:9) genommen haben, patzte der bisherige Primus zu Hause gegen den TV Brühl und verlor mit 22:23.

„Das ist natürlich eine sehr schöne Ausgangsposition. Wir freuen uns auf dieses Spiel“, blickt SGH-Trainer Branko Dojcak nach vorn. „Aber entschieden wird da noch nichts. Wir haben noch einige schwere Spiele. Meine Mannschaft ist gut drauf und wir werden alles versuchen.“

In Pforzheim stimmte die Leistung vor allem in der Schlussviertelstunde. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der es die SGH nach dem 5:2 (10.) verpasste, sich weiter abzusetzen und mit einem 9:9 in die Pause ging, erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start in den zweiten Abschnitt. 14:11 führte Pforzheim (37.), aber Heddesheim konterte zum 16:15 (42.) und setzte sich nach dem 19:19 (49.) mit einem 6:0-Lauf auf 25:19 ab.

HG Saase – TV Schriesheim 28:25

Nach fünf Niederlagen in Folge feierte Saase wieder einen Sieg. Es gewann gegen Schlusslicht TV Schriesheim, für das es angesichts des 36:27-Erfolgs des Konkurrenten Birkenau immer düsterer aussieht. Drei Punkte beträgt nun schon der Rückstand auf die Odenwälderinnen, der Abstieg rückt näher.

Im Derby durfte das Team des Trainergespanns Christin Herrmann und Daniela Müller lange auf einen Punkt hoffen. Zwölf Minuten vor dem Ende stand es 23:23. Aber die überragende HG-Spielerin Antonia Grössl – in der Jugend in Schriesheim am Ball – übernahm das Kommando und traf zum 28:25-Endstand. „Ich bin sehr zufrieden mit der Teamleistung“, sagte HG-Trainer Carsten Sender.

TSV Rot – TSV Am. Viernheim 26:29

Souverän erledigte Viernheim die Aufgabe beim Tabellensiebten: Angeführt von der überragenden Steffi Dietrich, die zwölf Treffer erzielte, setzte sich die Mannschaft von Trainer Matthias Kolander in der ersten Hälfte auf 15:8 (27.) ab. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Viernheim schnell auf 22:14 (39.) und sorgte damit für die Entscheidung. me

