SGH in der Außenseiterrolle

Heddesheim.Das letzte Heimspiel steht für die Oberliga-Handballer der SG Heddesheim morgen um 17 Uhr auf dem Plan. Dabei empfängt das Schlusslicht den Tabellenzweiten TV Plochingen, ehe es eine Woche später noch zum TV Weilstetten (12.) geht. Mit einer couragierten Leistung wollen sich die Nordbadener noch einmal bei ihren Zuschauern bedanken, aber mehr als Außenseiterchancen sieht auch Spielertrainer Martin Doll nicht.

„Diese Runde war ein schmerzhafter Lernprozess“, gibt er zu und steckt bereits in der Planung der neuen Spielzeit – dann wieder in der Badenliga. „Dort wollen wir vorne mitspielen. Der Kader ist daraufhin ausgerichtet“, erklärt Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der SGH, der viele Partien auch als „ernüchternd“ ansah, aber auch die vielen Verletzten als großes Problem sieht. me

