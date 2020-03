SGH weiter im Aufwind

Jule Paloj (l.) war nicht zu halten und erzielte elf Tore für die SGH. © Berno Nix

Heddesheim.Auch im Derby gegen die HG Saase haben die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim ihren Aufwärtstrend unter Beweis gestellt: Das Team von Trainer Torsten Edinger gewann dank einer deutlichen Steigerung in der Deckung am Ende verdient mit 28:24 (13:9) gegen die Bergsträßerinnen.

„Wir haben uns über weite Strecken unnötig schwer getan“, fand Edinger, dessen Team aber die reifere Spielanlage an den Tag legte. Bei Saase, das in den vergangenen Wchen in einen Abwärtsstrudel geraten und nun nur noch Drittletzter im Klassement ist, merkte man deutlich, dass Leistungsträgerinnen wie Lara Kalenka oder Kristina Bauer fehlten und Trainer Carsten Sender dadurch viel improvisieren musste. Der Übungsleiter war aber dennoch nicht unzufrieden, bemängelte in einigen Situation auch „einfach nur das fehlende Glück“.

So kämpfte sich Saase immer wieder heran, schnupperte auch zwölf Minuten vor dem Ende beim 20:21 nach einem Treffer von Florine Sender noch an einem Punktgewinn. Doch der Ausgleich wollte nicht gelingen, Chancen wurden ausgelassen und statt zu egalisieren, erhöhte Heddesheim wieder auf 23:20 und wirkte in dieser Phase in der Deckung stabiler als zuvor. Maßgeblichen Anteil am SGH-Erfolg, durch den das Team auf Tabellenplatz fünf kletterte, hatte Jule Paloj: Die quirlige, schnelle Außenspielerin war nie zu stoppen und markierte elf Treffer. Für Saase gilt es, nach dem Derby gleich auf das nächste Nachbarschaftsduell zu blicken: Am Samstag kommt der TSV Amicitia Viernheim in die Sachsenhalle, der derzeit auch nicht in bester Verfassung scheint.

Viernheim – Königshfn./S. 23:28

Die Viernheimerinnen erwischten gegen den Tabellenvorletzten einen ganz schlechten Tag und waren in der Schlussphase völlig von der Rolle. Dabei führten die Südhessinnen nach einer Viertelstunde mit 8:5, aber Sicherheit kam keine in die Partie. Die Gäste kamen heran und bis zum 20:20 blieb die Partie eng. Dann lief bei Viernheim nichts mehr zusammen. me

