SGL macht sich Mut

Leutershausen.Für die Handballer der SG Leutershausen steht heute wieder eine Auswärtsreise an. Die Mannschaft von Cheftrainer Marc Nagel gastiert am Abend beim GSV Eintracht Baunatal. Der Kader der Roten Teufel ist noch immer stark dezimiert. Anwurf in der Baunataler Rundsporthalle ist um 18 Uhr. Die Jungs von der Bergstraße haben die vergangenen drei Spiele in der Oststaffel der 3. Liga verloren und sind mittlerweile auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht. Der Trend ist aber positiv: Am vergangenen Samstag zeigte die junge Mannschaft eine sehr ansprechende Leistung und brachte den Spitzenreiter vom TV Großwallstadt an den Rand einer Niederlage.

Wetzel: Einstellung muss stimmen

Mark Wetzel, der Sportliche Leiter der SGL rechnet dabei fest mit etwas Zählbarem. „Die Einstellung aus dem Großwallstadt-Spiel muss zu unserer Grundvoraussetzung werden. Da hat alles gestimmt, der Wille und der Ehrgeiz. Wir haben einen tollen Kampf gezeigt. Das darf aber nicht nur gegen den Tabellenführer so sein, sondern sollte immer an den Tag gelegt werden“, meint Wetzel.