SGL verzichtet auf Fahrt nach Erlangen

Leutershausen.Die Roten Teufel beweisen einmal mehr Charakter. Der Handball-Drittligist aus Leutershausen hätte am Samstag bei der Bundesliga-Reserve des HC Erlangen antreten sollen. Hätte, denn die Mannschaft der SGL hat sich vor dem Training zusammengesetzt und entschieden, nicht nach Franken zu fahren. Mit den anstehenden härteren Maßnahmen, dem aktuellen Infektionsgeschehen und der auf dem Spiel stehenden Gesundheit, stellen die Spieler und das Team sich der sozialen Verantwortung, die sie als Leistungssportler tragen.

„Wir als Drittliga-Handballer der SG Leutershausen zählen uns ganz klar zu den Amateursportlern. Wir sind schlicht und einfach keine Profis. Gut 90 Prozent aller Drittliga-Handballer sind dagegen berufstätig und betreiben den Sport nur nebenher. Es ist also unverantwortlich in diesen Zeiten, in denen wir Kontakte dringend vermeiden sollen, ein Drittliga-Spiel auszutragen“, erklärt Gesellschafter Uli Roth. „Deswegen haben sich die Verantwortlichen und die Mannschaft der Roten Teufel einstimmig dafür entschieden, um die Verlegung des Rundenspiels am Samstag in Erlangen zu bitten. Beim Deutschen Handball-Bund sind wir dabei auf großes Verständnis getroffen“, ist Roth froh. „Welcher Arbeitgeber würde eine solche Reise in der momentanen Situation unterstützen oder überhaupt erlauben? Die Gesundheit und der Eigenschutz der Spieler steht für uns im Vordergrund – eine Infektion wollen wir für kein Spiel der Welt riskieren. Das wäre nicht zu rechtfertigen“, macht der 58-jährige Ex-Nationalspieler klar.

Einstimmige Entscheidung

Roth kritisiert außerdem die unklaren Förderrichtlinien: „Als es noch vor einigen Monaten darum ging, welche Spielklassen von den Hilfspaketen der Bundesregierung bezuschusst werden, hat sich niemand für die Dritte Liga interessiert. Und jetzt sollen wir auf einmal Profis sein? Das ergibt wenig Sinn.“

Mark Wetzel, der Sportliche Leiter, ergänzt: „Wir haben vor dem Training mit der Mannschaft gesprochen. Nach einer kurzen Diskussion sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es aus moralischer Sicht nicht geht, dass wir als Drittliga-Handballer spielen, während die Zahlen steigen. Sportlich wollten wir spielen, da wir uns und unseren Fans zeigen wollten, dass wir es besser können, als wir es zuletzt gezeigt haben. Aber aus sozialer und gesellschaftlicher Sicht können wir das nicht verantworten.“

Liebend gerne hätte auch Torhüter Alexander Hübe die Chance zur Wiedergutmachung genutzt: „Es fällt uns natürlich schwer, nicht nach Erlangen zu reisen, weil wir gerne gespielt hätten, um zu beweisen, dass wir es besser können als im Derby gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen – aus sportlicher Sicht. Aber: Aufgrund der aktuellen Geschehnisse rund um das Coronavirus, die steigenden Zahlen und auch die anstehenden Maßnahmen der Regierung, stehen auch wir in der Verantwortung, müssen vernünftig bleiben und auf uns und unsere Mitmenschen achten.“

Trainer Frank Schmitt verweist ebenfalls auf die Gemengelage: „In so einer Zeit Handball zu spielen, in der ab Montag alles dicht gemacht wird, finde ich grenzwertig. Viele von uns sind berufstätig und haben auch Kontakt mit anderen Menschen. Wir haben die Entscheidung einstimmig getroffen und gehen den Weg gemeinsam.“ red/zg

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020