SGL will Titel verteidigen

Heddesheim.Das erste Kräftemessen der Handballerinnen und Handballer aus der Region steht an diesem Wochenende beim traditionellen Edeka-Cup der SG Heddesheim an. Von Freitag bis Sonntagabend treten acht Männerteams an, am Samstag und Sonntag ebensoviele Frauenmannschaften. Und auch wenn die Gastgeber in beiden Bereichen eine gute Rolle spielen wollen, scheinen die Favoriten andere zu sein.

„Bei den Männern erwarte ich Titelverteidiger SG Leutershausen ganz vorne“, setzt der Sportliche Leiter der Heddesheimer, Thomas Schmid, auf das Team von Trainer Frank Schmitt. Aber auch die HG Oftersheim/Schwetzingen und den TVG Großsachsen hat Schmid auf dem Zettel. Den drei Drittligisten aus der Gruppe Mitte könnten noch der TV Hochdorf und die TSG Hassloch (beide dritte Liga Süd) in die Suppe spucken. Für die in der Badenliga beheimateten Gastgeber geht es ebenso wie für Liga-Konkurrent Viernheim und den Oberligisten HSG Worms in erster Linie darum, sich teuer zu verkaufen. „Unser Ziel muss es sein, unser Gruppenspiel gegen Worms zu gewinnen“, erklärt Schmid und hofft in dieser Partie am Samstagabend (19.10 Uhr) auch auf regen Zuschauerzuspruch.

Starke Teams aus der Pfalz

Bei den Frauen will die TSG Friesenheim (Oberliga RPS) den Titel verteidigen. „Hier hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass die Oberligisten aus der Pfalz einen Tick stärker sind, als unsere Badenligisten“, erklärt Thomas Schmid mit Blick auf das Teilnehmerfeld. Neben der SGH kommen aus der Badenliga noch Wiesloch und der TSV Amicitia Viernheim, dazu die HG Oftersheim/Schwetzingen (BWOL) und die Vertreter der Oberliga RPS aus Wittlich und Mundenheim sowie der Pfalzligist TV Wörth.

Für die beiden Heddesheimer Teams ist der Edeka-Cup schon eine wichtige Standortbestimmung. „Dadurch, dass uns nach dem Turnier für neun Wochen bis Mitte September die Nordbadenhalle wegen Sanierungsarbeiten nicht zur Verfügung steht, ist es der letzte Test in eigener Halle. Wir müssen uns die restliche Vorbereitung mächtig improvisieren, sind dabei aber auch Vereinen aus der Umgebung dankbar, die uns Trainingsmöglichkeiten geben“, dankt Schmid etwa dem TSV Amicitia Viernheim, bei dem vier Einheiten absolviert werden. „Ideal ist das natürlich nicht, aber der Vorbereitungsplan steht.“ me

