SGL zeigt Reaktion

Leutershausen.Handball-Drittligist SG Leutershausen hat die Frage beantwortet, wie die Roten Teufel auf die Derby-Niederlage gegen Nußloch reagieren: Das Team von Trainer Frank Schmitt gewann bei der HSG Hanau verdient mit 26:23 (11:8). Bei den Südhessen zeigten sich die Bergsträßer beeindruckend konzentriert. Für die HSG, die in der vergangenen Woche noch den Trainer gewechselt hatte, war es bereits die dritte Heimniederlage in Folge.

„Wir hatten sehr großen Respekt vor dieser Hanauer Mannschaft“, sagte Schmitt nach dem Spiel: „Gerade nach einem Trainerwechsel weiß man nie genau, was einen erwartet.“ Auch Rückraum-Akteur Hendrik Wagner war hochzufrieden: „Ich denke, wir haben eine gute Reaktion auf die Derbyniederlage gezeigt und verdient gewonnen. Wichtig war vor allem, dass wir eine gute Abwehr stellen und so gut in unser Tempospiel kommen.“

Hübe als starker Rückhalt

Vor allem das von Trainer Schmitt so gerne praktizierte Überzahl-Spiel mit dem zusätzlichen Feldspieler klappte wieder einmal sehr gut. Insbesondere die Minuten nach dem Seitenwechsel – mit einer 11:8-Führung ging es in die Kabinen – bestimmten die Roten Teufel.

Lucas Gerdon bewies seine Durchschlagskraft aus dem Rückraum und sorgte im Alleingang für die ersten vier SGL-Tore im zweiten Durchgang. Routinier Alexander Hübe, der unter anderem mit einigen gehaltenen Siebenmetern glänzte, unterstrich, in welch fantastischer Form er sich befindet.

SGL-Tore: Schreiber (2), Rolka (1), Ruß (2), Cirac (1), Wagner (6), Seganfreddo (3), Gerdon (5), Pauli (6/2). red

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.11.2019