So tippt der "MM" die Bundesliga-Saison

"MM"-Sportredakteur Marc Stevermüer tippt den Ausgang der Bundesliga-Saison.

1. THW Kiel

Nicht nur Coach Filip Jicha ist neu. Nach einer nicht enden wollenden Odyssee durch die Kieler Hallen hat der THW auch endlich ein eigenes Trainingszentrum. Das muss natürlich gefeiert werden – und zwar mit der Meisterschaft.

2. Rhein-Neckar Löwen

Torwart und Flamingo-Fan Mikael Appelgren freut sich tierisch über sein pinkfarbenes Trikot: „Es zieht beim Siebenmeter die Bälle magisch an.“ Dann kann ja eigentlich nicht mehr viel schiefgehen.

3. SG Flensburg-Handewitt

Holger Glandorf hat nette Nachbarn. Wenn er mit der SG einen Titel holt, hängen sie ein Schild vor seinem Haus auf. Momentaner Schriftzug: „Auf der Meisterwiese 19“. Glandorf sollte das gute Stück regelmäßig polieren, die Nachbarn bringen 2020 nämlich kein neues Schild.

4. SC Magdeburg

Fünfter, Vierter, Dritter – der Arithmetik auf dem Papier folgend müssten die Bördeländer mit ihrem Tempo-Handball jetzt Zweiter werden. „Aber Fußball ist keine Mathematik“, sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge mal in Richtung seines Trainers Ottmar Hitzfeld. Und das gilt auch für Handball.

5. Füchse Berlin

Trainer Velimir Petkovic wunderte sich in der Saisonvorbereitung, dass er erstmals seit Jahren keinen Langzeitverletzten beklagt. Unterdessen schnitt Nationaltorwart Silvio Heinevetter seinem neuen Kollegen Michael Müller die Haare. Ganz ehrlich: Heinevetter sollte besser Schlussmann bleiben. Er führt die Füchse in den Europacup.

6. MT Melsungen

Apropos Heinevetter: Im nächsten Jahr wechselt er nach Melsungen. In der nordhessischen Provinz werfen sie trotz überschaubaren Erfolgs seit Jahren mit reichlich Geld um sich, holen einen deutschen Nationalspieler nach dem anderen und geben den Etat mit bescheidenen 5,5 Millionen Euro an. Keine Frage: Der Pinocchio-Pokal geht schon mal nach Melsungen.

7. Bergischer HC

In seinem Tagebuch aus dem Trainingslager verriet Rückraumspieler Fabian Gutbrod allerhand pikante Details. Als da wären: Ex-Löwen-Kreisläufer Rafael Baena hat stark behaarte spanische Serrano-Schenkel. Und bei Linus Arnesson ist es die größte Schwierigkeit, ihn zu massieren, ohne die ganzen Tattoos zu verwischen. Die Stimmung ist zweifelsohne gut beim BHC – und das hilft.

8. Frisch Auf Göppingen

Die „Roten Teufel“ fürchtet keiner mehr, der 1. FC Kaiserslautern ist ein tiefgestürzter Fußball-Drittligist. Und jetzt auch noch das: Die Göppinger Arena galt einst als „Hölle Süd“, sie ist aber keine Hölle mehr, weil zuletzt immer häufiger die Gäste bei den Schwaben die Punkte mitnahmen. Herr im Himmel – das bleibt auch so.

9. TSV Hannover-Burgdorf

Rechtsaußen Timo Kastening ist fast schon ein Dauergast, wenn die Hannoveraner Zeitung „Neue Presse“ (NP) zu ihrer eindeutig zweideutigen Veranstaltungsreihe „Rendezvous“ lädt. Und er ist immer dann da, wenn das Finale der „Miss-NP-Wahl“ stattfindet. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

10. HC Erlangen

Es gibt einen Torwart in der Bundesliga, der liegt den Löwen überhaupt nicht. Wenn es gegen die Badener geht, hext Carsten Lichtlein zuverlässig wie ein Irrer. Das hat er oft genug im Gummersbacher Trikot bewiesen. Außerdem gibt es einen Verein in der Bundesliga, der den Löwen nicht liegt: HC Erlangen. Und jetzt ist Lichtlein auch noch zu den Franken gewechselt …

11. SC DHfK Leipzig

Die Saisondauerkarten lieferten die Spieler des Bundesligisten höchstpersönlich an ihre Sponsoren aus. Ein cleverer Schachzug des sächsischen Clubs. Wer weiß, ob nach der doch eher enttäuschenden vergangenen Spielzeit überhaupt noch alle gekommen wären.

12. HSG Wetzlar

„Ich traue dieser Mannschaft immer mehr zu als sie sich selbst“, sagt Ex-Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen seit Jahren über die Mittelhessen, die sich stets um den Tiefstapel-Titel bewerben und vom Ziel Klassenerhalt sprechen. Der gelingt erneut ganz locker, zumal es diesmal keinen Umbruch gibt.

13. TBV Lemgo

Zerbe, was ein Name, was für Erinnerungen. Es ist allerdings nur Lukas, der Neffe des einstigen deutschen Nationalspielers Volker, der nun das TBV-Trikot trägt. Der 23-Jährige ist satte 27 Zentimeter kleiner als sein sehr bekannter Onkel. Vielleicht wird aus ihm aber auch noch ein ganz Großer.

14. GWD Minden

Was wäre Malte Semisch geworden, wenn es nicht für eine Handballkarriere gereicht hätte? „Vermutlich arbeitslos“, antwortete der neue Torwart auf diese Frage. Er kann sich sicher sein: In Minden wird er in der neuen Saison zwischen den Pfosten ziemlich viel zu tun bekommen.

15. TVB Stuttgart

Neuzugang Rudi Faluvegi schnappte sich zum Einstand eine Gitarre und sang für seine Mitspieler ein Lied aus seiner ungarischen Heimat. Dieser Auftritt wird angesichts der vielen Abgänge einer der absoluten Höhepunkte der Saison bleiben – womit schon alles gesagt ist.

16. Balingen-Weilstetten

Sie nennen sich die Gallier von der Alb und werden nicht nur reichlich vom legendären Zaubertrank des Druiden Miraculix trinken müssen, um in der Liga zu bleiben. Der Aufsteiger braucht auch seine Heimstärke im Kampf um den Klassenerhalt: Sagenhafte 27 Siege in Serie vor eigenem Publikum und die Rückkehr von Nationalspieler Martin Strobel machen aber Mut.

17. Eulen Ludwigshafen

Längst bräuchten die Eulen nach zweimal nicht für möglich gehaltenem Klassenerhalt eine neue Vereinshymne. Katja Ebstein sang einst: „Wunder gibt es immer wieder.“ Sie sind aber auch nicht beliebig wiederholbar. Diesmal geht es für die Pfälzer runter, weil die Torhüter zu schwach sind.

18. HSG Nordhorn-Lingen

Reisen in die Grafschaft Bentheim haben für Journalisten stets eine prägende Besonderheit parat. Die kleine Pressetribüne im legendären Nordhorner „Euregium“ lässt sich nur über eine Leiter erreichen. Mittlerweile spielt die HSG aber immer häufiger in der Lingener Emsland-Arena – und bald auch wieder in der 2. Liga