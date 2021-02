Spiel-Verschiebung für Rhein-Neckar Löwen

Rhein-Neckar.Die Rhein-Neckar Löwen sind in der European League erneut von einer Spiel-Verlegung betroffen. Die Auswärtspartie bei HC Eurofarm Pelister Bitola finde aufgrund der Reise-Restriktionen für Nordmazedonien nicht am nächsten Dienstag statt, teilte der Handball-Bundesligist am Samstag mit. Das Duell sei auf "unbestimmte Zeit" verschoben. Die Rhein-Neckar Löwen stehen bereits als Gruppensieger im Achtelfinale.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.02.2021