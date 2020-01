Strapazen sind egal

Alexander Petersson will mit Island zur nächsten WM. © dpa

Malmö.Der große Traum von Alexander Petersson erfüllte sich nicht. Mit der isländischen Handball-Nationalmannschaft erreichte der Rückraummann der Rhein-Neckar Löwen bei der Europameisterschaft nur den elften Platz und verpasste die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier. Nach sieben Partien in zwölf Tagen und der abschließenden 25:32-Niederlage gegen Schweden wirkte der Linkshänder nur noch erschöpft. „Ich habe gemerkt, dass die Beine nicht mehr mitmachen. Ich habe viel gespielt. Wenn ich immer nur eine Halbzeit in jeder Partie auf dem Feld gestanden hätte, wäre es ein bisschen besser gewesen“, sagte Petersson, der 307 Minuten spielte und damit mehr Einsatzzeit bekam als all seine Teamkollegen.

Trotz der Strapazen und seiner 39 Jahre will er seine Karriere im Nationalteam fortsetzen. „Jetzt muss man sich neue Ziele stecken“, sagte der Linkshänder: „Ich möchte nicht mit einer Niederlage aufhören. Vielleicht spiele ich im Sommer die WM-Qualifikation und verabschiede mich auf Island, das wäre traumhaft. Ich habe mir aber noch keine genauen Gedanken gemacht.

Sein Nationaltrainer hätte nichts dagegen. „Es wäre schön, wenn Alex weitermacht“, sagte Gudmundur Gudmundsson der Zeitung „Flensborg Avis.“ mast

