Tabelle wird ausgeblendet

Heddesheim.Die weiteste Auswärtsfahrt der Saison steht morgen für die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim an. Und deren Trainer Branko Dojcak warnt vor dem Spiel bei der HG Königshofen/Sachsenflur eindringlich davor, allzu sehr auf die Tabelle zu schauen. „Wenn man als Dritter zum Drittletzten fährt, ist man ja schon Favorit. Aber Königshofen braucht jeden Punkt im Abstiegskampf und ist gerade zu Hause extrem kampfstark. Wir müssen schon eine wirklich gute Leistung zeigen und sehr konzentriert zur Sache gehen“, fordert Dojcak.

Personell kann der SGH-Coach auf einen kompletten Kader zurückgreifen. Eva Hildenbrand wird wegen Knieproblemen zwar nicht dabei sein, dafür rückt Sonja Wink nach. „Ansonsten sind alle an Bord und bei allem Respekt vor Königshofen: Wenn wir weiter oben dranbleiben wollen, dann müssen wir dort gewinnen“, so der Trainer mit Blick auf den aktuellen dritten Rang. „Im oberen Drittel geht es aber extrem eng zu und wir tun gut daran, nicht nach rechts und links zu schauen, sondern uns auf uns und unsere Leistung zu konzentrieren.“

HG Saase empfängt Birkenau

Morgen Abend um 18 Uhr empfängt die HG Saase den TSV Birkenau II zum Derby in der Sachsenhalle. Die Gastgeberinnen sind nach drei Niederlagen auf den vierten Rang abgerutscht, aber gegen das Schlusslicht sollte nun der erste Sieg im neuen Jahr eingefahren werden.

HG-Trainer Carsten Sender erwartet allerdings ein schweres Spiel, da sich Birkenau gerne auch mit Spielerinnen aus der ersten Mannschaft verstärkt. Zudem hat Saase die Abgänge von Maureen Merkel sowie Saskia Fabig zum Birkenauer Drittliga-Team noch nicht verkraftet und auch das Fehlen von Manuela Reisig wiegt schwer.

Einen einzigen Sieg konnte bislang der TV Schriesheim verbuchen: Mit 23:22 im Hinspiel gegen den TSV Rintheim. Heute Abend ab 18 Uhr steht nun das Rückspiel in Rintheim an und die Bergsträßerinnen würden nur zu gerne wieder die Punkte mitnehmen, um ein Lebenszeichen im Abstiegskampf zu senden. me

