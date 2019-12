Tränen der Enttäuschung

Kumamoto.Als der Traum von der ersten WM-Medaille seit zwölf Jahren geplatzt war, flossen bei den deutschen Handball-Frauen erst einmal Tränen. Mit leeren Gesichtern und hängenden Köpfen verließen die tief enttäuschten Schützlinge von Bundestrainer Henk Groener nach dem 29:32 (16:17) gegen Rekord-Europameister Norwegen den Aqua Dome in Kumamoto. Durch die Niederlage im letzten Hauptrundenspiel verpasste die DHB-Auswahl den Einzug ins WM-Halbfinale und muss weiter um ihre Olympia-Chance zittern. Nur ein Sieg im Spiel um Platz sieben gegen Schweden am Freitag (6.30 Uhr) bringt das erhoffte Ticket für die Olympia-Ausscheidung im März 2020.

„Es ist natürlich enttäuschend, dass wir es nicht geschafft haben. Wir waren aber auch nicht gut genug. Das ist sehr schade“, sagte Groener zum verpassten Halbfinaleinzug. „Man hat gemerkt, dass die Mädels richtig müde waren. Jetzt müssen wir uns gut auf das letzte Spiel vorbereiten.“

Bölk beste Werferin

Mit 5:5 Punkten schloss die deutsche Mannschaft die Hauptrundengruppe I als Vierter ab. Gruppensieger Norwegen trifft im Halbfinale auf Spanien. Den zweiten Endspiel-Teilnehmer ermitteln Olympiasieger Russland und die Niederlande. Das Spiel um Platz fünf bestreiten Serbien und Montenegro.

„Enttäuschung pur“, schilderte Kapitänin Kim Naidzinavicius die Gefühlslage nach dem Abpfiff. „Wir hatten zwei Matchbälle, um ins Halbfinale zu gehen. Jetzt spielen wir um Platz sieben. Wir starten so gut ins Turnier, und wenn es drauf ankommt, rufen wir unsere Leistung nicht mehr ab.“ Auch Linksaußen Antje Lauenroth war am Boden zerstört: „Wenn man so nah dran ist, möchte man auch ins Halbfinale kommen“, sagte Lauenroth: „Das müssen wir erst einmal verdauen.“

Schon ein Remis hätte der deutschen Mannschaft, die in Rückraumspielerin Emily Bölk (6 Tore) ihre beste Werferin hatte, zum ersten Einzug ins Halbfinale seit 2007 gereicht. Doch ähnlich wie bei der dramatischen 28:29-Niederlage gegen Serbien am Montag leistete sich das DHB-Team zu viele Fehler.

„Wir haben in der Abwehr nicht gut gestanden und uns im Angriff sehr schwer getan“, analysierte Torfrau Dinah Eckerle. „Dass es so gelaufen ist, ist sehr bitter. Jetzt müssen wir die Köpfe schnell wieder hochkriegen und uns auf das Spiel am Freitag fokussieren.“

Nach einem guten Start gab es einen Bruch im deutschen Spiel, als Linkshänderin Alicia Stolle bereits nach 13 Minuten unglücklich umknickte und erst in der Schlussphase auf das Parkett zurückkehren konnte. Norwegen nutzte den kurzen Schockzustand im deutschen Team aus und wandelte einen 9:10-Rückstand schnell in eine 14:10-Führung um.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019