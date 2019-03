TV Friedrichsfeld blamiert sich

Mannheim.Marco Dubois rang nach dem Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten TV Hardheim nach Worten. Dann entschuldigte sich der Trainer des Handball-Badenligisten TV Friedrichsfeld für den Auftritt seiner Mannschaft, die mit 19:29 (8:13) unterging. „Unsere Einstellung war absolut nicht zufriedenstellend. Hardheim wollte unbedingt gewinnen, wollte die Punkte im Abstiegskampf. Wir haben das heute nicht in dieser Form angenommen“, ärgerte sich der Coach.

Statt das eigene Punktekonto auszugleichen, rutschte Friedrichsfeld mit nun 18:22 Zählern wieder auf Rang acht ab. „Das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, so Dubois. Kein einziges Mal führte der TVF gegen den Vorletzten, das 1:1 war der letzte Ausgleich, dann ging es über 2:3 zum 2:8 (14.). Während in der Deckung nicht konsequent und beweglich genug agiert wurde, fanden in der Offensive viele Pässe nicht ihren Adressaten, und die Chancenverwertung war ebenfalls mangelhaft. Erst nach dem 3:11 (23.) wurde es etwas besser, zur Pause verkürzte Friedrichsfeld auf 8:13, und als nach dem Seitenwechsel schnell das 10:13 gelang, hofften die Zuschauer in der Lilli-Gräber-Halle noch auf eine Wende. Diese blieb aber aus.

TSV A. Viernheim – Wiesloch 26:23

„Dieses Spiel wird allen Beteiligten lange in Erinnerung bleiben. Das war ein Kampf auf Biegen und Brechen“, musste Viernheims Trainer Frank Herbert nach der Schlusssirene erstmal kräftig durchatmen. Als seine Mannschaft nach 20 Minuten mit 3:9 hinten lag, schien alles auf eine weitere Enttäuschung hinauszulaufen. Aber Herbert war gar nicht so unzufrieden, wie es der Zwischenstand vermuten lässt: „Wir haben nicht schlecht gespielt. Einzig die Chancenverwertung war verheerend“, sagte der Coach, der wie seine Akteure die Ruhe bewahrte. Nach einer Auszeit (22.) gelang Viernheim ein Lauf über 6:9 zum 9:12 zur Pause – und alles war wieder offen.

„In der Kabine haben wir die individuellen Fehler sachlich angesprochen, kühlen Kopf bewahrt und danach unseren Matchplan mit vielen Übergängen gegen die 3:2:1-Deckung Wieslochs weiter verfolgt“, erklärte Herbert. Tatsächlich entwickelte sich in der zweiten Hälfte eine offene Partie: Beim 15:16 (40.) war Viernheim wieder dran, nach dem 16:19 gelang mit einem 4:0-Lauf beim 20:19 (49.) die Führung.

Doch Wiesloch hielt dagegen, erst nach dem 22:22 und einem vergebenen Strafwurf der Gäste konnte sich der TSV Amicitia absetzen und bis zum 26:22 (59.) entscheidend erhöhen. Die Schlusssirene erlöste die Viernheimer Spieler, und auch auf den Rängen der Rudolf-Harbig-Halle herrschte Begeisterung. „Die Fans haben unser Team super unterstützt. Ich muss meinen Spielern ein großes Kompliment machen. Gerade die Abwehrarbeit war in der Schlussviertelstunde überragend in Verbindung mit Patrick Koch im Tor“, lobte Herbert. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019