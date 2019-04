TV Friedrichsfeld hadert mit dem Tabellenbild

Mannheim.Nichts wurde es mit dem positiven Rundenabschluss für den TV Friedrichsfeld: Bei der TSG Wiesloch unterlag der TVG mit 27:30 (10:16) und rutschte damit noch auf den drittletzten Rang in der Handball-Badenliga ab. „Das liest sich natürlich nicht gut, aber man muss auch sehen, dass wir frühzeitig den Klassenerhalt sicher hatten, dass wir zwölf Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz haben und auch nur zwei Punkte hinter dem Achten liegen“, relativiert TVF-Sprecher Florian Kuhn die Platzierung. „Unsere Runde war gar nicht so schlecht. Wir haben vielleicht vier Punkte zu viel abgegeben.“

Die Partie in Wiesloch war für Sebastian Schubert und Peter Embach das letzte Spiel. Beide hängen ihre Handballschuhe an den Nagel, zeigten aber mit zusammen elf Treffern noch einmal, was sie können. „Die beiden sind natürlich ein Verlust für uns“, lässt auch Kuhn keine Zweifel an der Bedeutung dieser Personalien. Neuzugänge konnte er noch keine nennen. „Aber wir werden auf ale Fälle eine gute Mannschaft am Start haben. Wir haben uns in dieser Saison durchaus positiv entwickelt und werden den Weg fortsetzen.“

Dass es bei der TSG nicht zum erhofften Sieg reichte, lag in erster Linie an einer Schwächephase in der ersten Hälfte. Vom 4:4 geriet Friedrichsfeld bis zum 5:10 (17.) ins Hintertreffen und lief diesem Rückstand von da an immer hinterher. „Danach war es eigentlich eine ordentliche Leistung, aber der Rückstand war einfach zu hoch“, so Kuhn.

Als Raimonds Trifanovs den TVF in der Schlussphase auf 22:23 und 23:24 heranbrachte, keimte noch einmal Hoffnung auf, aber Wiesloch konterte zum 24:28 (57.) und Tim Eberleins Treffer zum 27:29 kam 48 Sekunden vor dem Ende zu spät, um vielleicht doch noch wenigstens einen Zähler mitzunehmen. So gehen die Friedrichsfelder mit einer Niederlage in die Pause, „die aber kein Beinbruch darstellt“, so Kuhn.

Hockenheim – Viernheim 28:34

Mit gerade einmal acht Feldspielern traten die Südhessen beim Absteiger in Hockenheim an und gewannen dank einer taktisch disziplinierten Leistung sicher und verdient. Zudem zeigte Torhüter Raul Lazaro Garcia in der zweiten Hälfte noch einmal was er kann – es war das letzte Spiel für den Keeper im Viernheimer Trikot, nachdem er erst vor der nun zu Ende gehenden Runde zu den Südhessen gewechselt war.

„In der ersten Hälfte lief es in der Deckung noch nicht ganz so gut“, erkannte der scheidende Trainer Frank Herbert die Mängel. Hinzu kamen kurz vor dem Seitenwechsel noch drei Fehlwürfe, was Hockenheim nutzte, um ein 16:13 vorzulegen. Im zweiten Abschnitt rückte Viernheim das Resultat dann aber schnell gerade und machte beim 28:22 zehn Minuten vor dem Ende den Sack zu. me

