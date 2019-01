TV Lampertheim verliert Anschluss

Lampertheim.Zwei Niederlagen im neuen Jahr – und schon ist die tolle Ausgangsposition für die Bezirksoberliga Handballer des TV Lampertheim dahin. War das Team von Trainer Achim Schmied noch als hartnäckigster Verfolger der Spitzenduos Langen und Groß-Rohrheims in 2019 gerutscht, ist der Rückstand nun von zwei auf sechs Punkte angewachsen. Besonders bitter: Im Heimspiel am Samstag gegen MSG Rüsselsheim hätten die Spargelstädter die Chance gehabt, einen direkten Verfolger abzuhängen. Aber der TVL verlor mit 32:34 (15:19) und muss nun sogar aufpassen, nicht ganz schnell noch weiter abzurutschen.

Mit 19:11 Punkten ist Lampertheim als Vierter – zumindest nach Minuspunkten – gleichauf mit dem HC VfL Heppenheim, der Rang sieben inne hat. „Jetzt kommen drei Spiele, die wir tunlichst gewinnen sollten“, schaut Schmied aufs Klassement und die nächsten Partien gegen Teams aus dem hinteren Liga-Drittel: Am kommenden Wochenende geht es zur SKG Roßdorf/Reinheim (12.), danach kommt die SKG Bonsweiher (11.), ehe Erfelden wartet (9.).

Gegen die spielstarken Gäste war Lampertheim eigentlich noch ganz gut in die Partie gekommen, „man hat aber auch schon früh gesehen, dass das eine richtig gute Mannschaft ist“, so Schmied. „Die MSG hatte über die gesamte Partie eine richtig gute Quote“, zollte der Trainer dem Gegner Respekt.

Die Mentalität stimmt

Ganz gut lief die etwas vorgezogene Deckung gegen Rüsselsheims rechten Rückraumspieler Marius Reinheimer, „der uns anfangs schon einige Probleme machte. Dadurch wurde das deutlich besser“, erkannte Schmied, der aber auch zugab: „Als die Gäste danach mit zwei Kreisläufern agierten, kamen wir überhaupt nicht zurecht. Wir haben einfach nicht konsequent genug gegen den Kreis gearbeitet. Dadurch haben wir viel zu viele Gegentreffer kassiert – 19 bis zur Pause sind schon ein Brett. So kann man ein Spiel eigentlich nicht gewinnen“ Immerhin: Auch die Spargelstädter trafen gut und hatten beim 15:19 noch alle Chancen.

Im zweiten Abschnitt agierte die Defensive des TVL deutlich besser, die Kreisläufer der MSG hatten wesentlich kleiner Räume und beim 18:20 (35.) durch Matthias Zielonka waren die Gastgeber wieder in Reichweite. Allerdings übernahmen dann andere Gäste-Spieler die Verantwortung. „Das spricht für die Klasse dieses Gegners“, so Schmied angesichts der dynamischen Eins-gegen-Eins-Aktionen von Yannick Popp und Matthias Hirsch. „Da haben wir deutlich zu viele Situationen verloren.“

Dafür überzeugte Lampertheim weiter kämpferisch, war nach einem 22:26-Rückstand beim 25:26 (49.) wieder dran, vergab die Chance zum Ausgleich. Schmied versuchte alles, brachte mehrmals den siebten Feldspieler, aber ebenso mehrmals wurden gute Möglichkeiten ausgelassen. Beim 30:31 durch Tino Bohrmann durften die Spargelstädter letztmals auf die Punkte schielen, standen aber dann doch mit leeren Händen da.

„Es ist natürlich schade. Die Leistung war gegenüber der Vorwoche in Lorsch deutlich besser. Rüsselsheim hat schon eine starke Mannschaft mit individuelle guten Spielern. Ich denke, es war die Deckung in der ersten Hälfte, die uns schon die größten Probleme bereitet hat“, bilanzierte TVL-Coach Schmied nach der Niederlage. „Heute hat jeder eine ordentlich Leistung geboten, aber auch nicht mehr. Da muss in den nächsten Wochen wieder mehr kommen.“

TVL: Saul, Wildt – Glanzner, Lochbühler, Zielonka (8/3), Redig (6), Nieter, Bohrmann (6), Eschenauer (4), Strubel (3), Karb (2), Gaebler (1), König (1), Deissler (1). me

