TVF holt Schreiber

Mannheim.Auch wenn der Handball derzeit ruht, laufen bei den Teams in der Region die Planungen auf Hochtouren weiter. So auch beim Badenligisten TV Friedrichsfeld. Trainer Marco Dubois kann mit Alexander Schreiber einen Neuzugang vermelden, der das Team künftig auf der Rückraum Mitte und im linken Rückraum verstärken wird.

Schreiber kommt vom Pfalzligisten TG Oggersheim. „Er ist ein Spieler, der gut in unsere Mannschaft passt“, freut sich Dubois. In der Vorsaison war Schreiber mit 180 Treffern in 21 Spielen der mit Abstand erfolgreichste Werfer der TGO und soll nun den Rückraum des TVF unberechenbarer machen.

Torwart Hoffmann tritt kürzer

Nun sind die Friedrichsfelder laut Dubois noch auf der Suche nach einem Torhüter: „Nikko Hoffmann will leider kürzer treten, so dass wir einen Nachfolger für ihn brauchen.“ Und auch ein Linkshänder steht noch auf der Wunschliste des Trainers. „Aber da muss man schauen, ob sich noch etwas ergibt. Aktuell ist alles durch die Corona-Pandemie sehr zäh“, so Dubois, der durch die Krise auch Auswirkungen auf das Sponsorenaufkommen für die Vereine befürchtet: „Da gilt es, die nächsten Monate abzuwarten.“

Seine Spieler halten sich derweil individuell fit. „Wir verzichten bislang auf Mittel wie Running-Apps, die wir in der regulären Saisonvorbereitung einsetzen. Derzeit ist das alles noch freiwillig. Ich hoffe aber, dass wir bald wissen, wie es weitergeht und wir einen richtigen Vorbereitungsplan basteln können.“ me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.04.2020