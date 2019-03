TVF steht 15 Minuten völlig neben sich

Mannheim.Eine schwache Viertelstunde kostete dem TV Friedrichsfeld die Punkte beim Badenliga-Gastspiel bei der SG Pforzheim/Eutingen II. Die TVF-Handballer von Trainer Marco Dubois unterlagen mit 22:28 (10:16), weil sie zwischen der elften und der 26. Minute von 5:6 bis zum 6:15 ins Hintertreffen gerieten. „Davor und danach war das absolut in Ordnung. Aber diese Viertelstunde war einfach schlecht“, bilanzierte Dubois.

Nach der bitteren 19:29-Heimschlappe aus der Vorwoche gegen Hardheim war Friedrichsfeld diesmal auf Wiedergutmachung aus, was aber ergebnistechnisch nicht gelang. „Das war nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, gab der Sprecher der Friedrichsfelder, Florian Kuhn zu, ergänzte aber auch gleich: „Der Kampfgeist war diesmal da und bis auf die Viertelstunde in der ersten Hälfte war die Leistung heute deutlich besser.“ Doch der 15-minütige Durchhänger war einfach nicht zu kaschieren. In dieser Phase leistete sich Friedrichsfeld zahlreiche technische Fehler, war in der Deckung nicht auf der Höhe und Pforzheim nutzte dies eiskalt aus.

Bis zur Pause verkürzte der TVF immerhin auf 10:16 und Marco Dubois hoffte, dass mit zwei, drei Treffern nach dem Seitenwechsel die Partie noch einmal eng werden würde. Pforzheim behielt allerdings die Nerven und ließ sich auch nach dem Treffer von Christian Veith zum 20:23 (49.) nicht beirren. „Da waren wir noch einmal dran, haben es aber nicht geschafft, weiter zu verkürzen oder sogar auszugleichen“, so Kuhn. Die Goldstädter trafen zweimal in Folge zum 25:20 (52.) und stellten damit die Weichen auf Sieg.

„Heute war unser Spiel leider etwas zu sehr auf den Rückraum fokussiert“, meinte Kuhn, der auch die Verletzung von Leistungsträger Raimonds Trifanovs als mitentscheidend ansah: „Er konnte wegen seiner muskulären Probleme nur sehr wenig spielen. Damit fehlten uns schon wichtige Akzente.“

Hardheim – TSV A. Viernheim 32:25

„Heute hat uns die Abschlussschwäche die Punkte gekostet“, musste Viernheims Trainer Frank Herbert gar nicht lange nach den Gründen für die deutliche Auswärtsniederlage suchen. „Was wir an freien Bällen liegengelassen haben, das geht so nicht. Das hat auch nichts mit der mühsamen Anfahrt von fast vier Stunden zu tun“, meinte der erfahrene Coach. Tatsächlich war die Anreise alles andere als ideal: Nach einem 90 minütigen Stau begann die Partie mit 50 Minuten Verspätung.

Die Südhessen agierten nach einer Umstellung der Deckung nach 20 Minuten defensiv besser, aber im Angriff war der Auftritt über die gesamte Dauer nicht so, wie es sich Herbert gewünscht hatte.

„Wir waren oft zu statisch. Erfolgreich waren wir immer, wenn wir in Kleingruppen Aktionen gefahren haben“, so der Coach, der ein Sonderlob für Torhüter Raul Garcia parat hatte, der in der Schlussviertelstunde Akzente setzte. Aber auch er konnte nicht verhindern, dass Hardheim nach dem 25:18 (47.) beim 28:19 (53.) für die Entscheidung sorgte.

